Анхель Гарсия раскритиковал судейство в бою Головкин - Джейкобс
19 марта 2017, 19:15
Один из самых эксцентричных тренеров США назвал его безумием.
Один из самых эксцентричных тренеров США Анхель Гарсия выразил недовольcтво по поводу судейского решения в бою между американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Vesti.kz.
Их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей.
Гарсия не согласен с таким судейским вердиктом, считая Джейкобса победителем. По его мнению, боксу нужны более опытные судьи.
"Это безумие, я не верю в результат боя Джейкобса с Головкным. Особенно с учетом того, что показал Джейкобс. Эти судьи из Нью-Йорка настолько неправы. Они - гавнюки", - заявил Гарсия, выложив видео с отрывком своей речи на своей странице в Instagram.
Фото: ringtv.craveonline.com
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