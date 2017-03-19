Анхель Гарсия раскритиковал судейство в бою Головкин - Джейкобс

Один из самых эксцентричных тренеров США назвал его безумием.

Один из самых эксцентричных тренеров США Анхель Гарсия выразил недовольcтво по поводу судейского решения в бою между американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Vesti.kz.





Их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и завершился победой Головкина единогласным решением судей.





Гарсия не согласен с таким судейским вердиктом, считая Джейкобса победителем. По его мнению, боксу нужны более опытные судьи.





"Это безумие, я не верю в результат боя Джейкобса с Головкным. Особенно с учетом того, что показал Джейкобс. Эти судьи из Нью-Йорка настолько неправы. Они - гавнюки", - заявил Гарсия, выложив видео с отрывком своей речи на своей странице в Instagram.







the sport needs better judges Публикация от Angel Garcia (@crazyangelgarcia) Мар 18 2017 в 10:00 PDT



