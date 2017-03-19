Белка "подрезала" биатлонисток в Норвегии
19 марта 2017, 19:38
Из-за грызуна чуть не упала одна из спортсменок.
В норвежском Хольменколлене белка решила пересечь лыжную трассу во время женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону, сообщает РИА Новости.
Из-за грызуна чуть не упала одна из спортсменок.
Животные периодически создают препятствия участникам спортивных соревнований на свежем воздухе. Так, в прошлом году в Дублине в триатлониста врезался перебегавший дорогу олень. А участники Олимпиады в Рио-де-Жанейро жаловались организаторам на то, что на поле для гольфа периодически прорываются капибары.
Фото: скриншот
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