Корабль Dragon вернулся на Землю

В SpaceX также уточнили, что корабль в автоматическом режиме выпустил парашюты за пять минут до касания поверхности океана.

Dragon был запущен к МКС 19 февраля 2017 года. Он доставил на космическую станцию багаж для обеспечения жизнедеятельности команды космической станции, а также оборудование для проведения научных экспериментов. Кроме того, в грузе находились образцы с супербактерией, особенность которой заключается в устойчивости к действию антибиотиков.





SpaceX бизнесмена Илона Маска производит ракеты Falcon и космические грузовики Dragon. Она является первой коммерческой компанией, которая доставляет грузы на МКС по контракту с НАСА.