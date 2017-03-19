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Каскадер из "Джеймса Бонда" испытал спорткар на бобслейной трассе

19 марта 2017, 22:47

Сам пилот заявил, что "от души погромыхал" в ледяном желобе.


Профессиональный раллийный гонщик и автокаскадер Марк Хиггинс протестировал спорткар Subaru на бобслейной трассе в швейцарском курорте Санкт-Мориц, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Daily Mail, целью экстремального заезда стала проверка характеристик автомобиля, предоставленного Хиггинсу. Сам пилот заявил, что "от души погромыхал" в ледяном желобе.

Марк Хиггинс — трехкратный чемпион Великобритании по ралли. В 2008 году он исполнил несколько трюков для 22-го фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия".


Фото: скриншот

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