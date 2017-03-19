Каскадер из "Джеймса Бонда" испытал спорткар на бобслейной трассе

Как сообщает Daily Mail, целью экстремального заезда стала проверка характеристик автомобиля, предоставленного Хиггинсу. Сам пилот заявил, что "от души погромыхал" в ледяном желобе.





Марк Хиггинс — трехкратный чемпион Великобритании по ралли. В 2008 году он исполнил несколько трюков для 22-го фильма о Джеймсе Бонде "Квант милосердия".