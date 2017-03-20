Киев пригрозил ввести санкции против посетивших Крым европейских политиков
20 марта 2017, 00:51
Ранее в Крым прибыла делегация, в состав которой входят депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Их визит на полуостров продлится до 21 марта.
Против приехавших в Крым европейских и украинских политиков могут быть введены санкции и заведены уголовные дела, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает РИА Новости.
"СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины список официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по информации российских СМИ, приехали с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — заявил Турчинов.
По его словам, если информация о пребывании иностранной делегации на полуострове подтвердится, на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении санкций. Турчинов также потребовал открыть уголовные производства в отношении украинских политиков, участвующих "в акции".
Ранее в Крым прибыла делегация, в состав которой входят депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Их визит на полуостров продлится до 21 марта.
Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, французские депутаты и сенаторы во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды приезжали в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Фото: РИА Новости
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