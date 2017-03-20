Киев пригрозил ввести санкции против посетивших Крым европейских политиков

"СБУ должна подготовить и представить на рассмотрение СНБО Украины список официальных лиц из Европарламента, а также политиков из стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки, которые, по информации российских СМИ, приехали с трехдневным визитом в аннексированный Крым", — заявил Турчинов.





По его словам, если информация о пребывании иностранной делегации на полуострове подтвердится, на заседании СНБО будет рассматриваться вопрос о введении санкций. Турчинов также потребовал открыть уголовные производства в отношении украинских политиков, участвующих "в акции".





Ранее в Крым прибыла делегация, в состав которой входят депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Их визит на полуостров продлится до 21 марта.