Мужчина пробрался в личный кабинет резиденции Трампа и сделал там селфи

Американец Джозеф Янг, оставшись незамеченным американской Секретной службой, пробрался в личный кабинет президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго​ и сделал там селфи на фоне портрета молодого американского лидера. Об этом сообщает New York Post, передает Об этом сообщает New York Post, передает РБК





Как уточняет издание, оказавшись в кабинете, мужчина выложил на своей странице в Instagram фотографию, под которой написал, что «прокрался мимо Секретной службы, чтобы сделать селфи». «Они могли бы приказать нам не ходить туда», — добавил Янг. Позже изображение было удалено из аккаунта американца, однако скриншоты его поста успели сделать журналисты и пользователи социальных сетей.​





Позже, как отмечает New York Post, слова Янга о том, что он прошел через Секретную службу незамеченным, назвала «ложными» представительница ведомства Кэтрин Милхоан. «Никто не проходил мимо Секретной службы», — также заявляла она.





В это же время источник издания TMZ в Секретной службе сообщал, что посетивший резиденцию Трампа мужчина был пропущен на территорию этого объекта легально «для исследования». Перед тем. как войти в здание, по словам собеседника телеканала, Джозефа Янга и его спутников «осмотрели».





Как уточняет TMZ в этот же день фото из резиденции Мар-а-Лаго выложил еще один американец, Фрэнк Виджиланте. На ней на фоне портрета Трампа изображены мужчина и женщина. «В кабинете Трампа с мамой», — гласила, по информации издания, надпись под фотографией.





Ранее, в ночь на 11 марта, в США арестовали мужчину, проникнув​шего на территорию Белого дома. С собой у арестованного, как рассказали позже в Секретной службе, был рюкзак, в котором после проверки не было обнаружено «ни одного опасного предмета». Также, по данным местных правоохранительных органов, прежде мужчину не арестовывали, и​ он никогда не был замешан в историях, которые могли бы повредить защите президента, его семьи или других должностных лиц.



