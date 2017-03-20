Китайские археологи обнаружили в притоке Янцзы более 10 тысяч артефактов
20 марта 2017, 08:49
На дне реки были обнаружены золотые, серебряные и бронзовые монеты и ювелирные изделия, а также металлическое оружие.
Археологи Китая обнаружили на дне реки Миньцзян в провинции Сычуань, являющейся притоком реки Янцзы, более 10 тысяч старинных артефактов возрастом старше 300 лет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Сообщается, что на дне реки были обнаружены золотые, серебряные и бронзовые монеты и ювелирные изделия, а также металлическое оружие — мечи, ножи и копья. Находка была сделана в 50 километрах к югу от города Чэнду.
Найденные артефакты относятся ко времени династии Мин (1368-1644 годы). Археологические работы продолжаются с января и продлятся до апреля.
"Предметы представляют чрезвычайную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют большое значение для исследования политической, экономической и социальной жизни династии Мин", — заявил один из археологов, сотрудник Пекинского университета Ли Боцянь.
Иван Булатов.
Фото: РИА Новости. Екатерина Чеснокова.
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