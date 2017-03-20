Паводок угрожает более чем 2 тыс домов в Павлодарской области

Более двух тысяч жилых домов может затопить в Павлодарской области весной 2017 года.

Более двух тысяч жилых домов находятся в предполагаемой зоне затопления в Павлодарской области и могут пострадать во время паводков, сообщил начальник ДЧС Павлодарской области Алибек Длимов.





По его информации, 2 126 жилых домов в 49 населенных пунктах, в которых проживает более девяти тысяч человек, находятся в зоне риска. Поэтому спасатели готовятся в случае необходимости эвакуировать людей, для этого созданы 154 пункта временного размещения.





Предстоящий паводковый период обещает быть сложным — высота снежного покрова в области превышает нормативные показатели в полтора раза — 27 сантиметров вместо 17. Поэтому в опасных местах всему региону спасатели и коммунальные службы чистят водопропускные трубы, вывозят снег, укрепляют дамбы и защитные насыпи, копают траншеи.





Главный спасатель области также отметил, что толщина льда на Иртыше сейчас — 55-60 сантиметров, а местами еще меньше, поэтому все официальные переправы для транспорта уже закрыты. При угрозах подтопления населенных пунктов из-за заторов во время ледохода, льдины будут взрывать. Для этого уже заключен договор со специализированной фирмой из ВКО.





По прогнозам спасателей, формирование паводковых вод выпадает на конец марта и первую декаду апреля, половодье должно начаться примерно с 10 апреля по 1 мая. Противостоять паводкам будет почти тысяча человек из числа спасателей, полицейских, служащих Национальной гвардии, коммунальных структур. Подготовлено более 450 единиц техники, в том числе и плавсредств, 29 мотопомп, 37 насосных станций различной модификации.





"До 1 апреля на станциях Экибастуз и Павлодар будут сформированы специальные противоразмывные поезда, в составе которых — два крытых вагона со спецодеждой и инструментами, три платформы с рельсовыми пакетами, восемь — с некондиционными железобетонными шпалами, и еще четыре платформы с бутовым камнем", — сообщили в спасательном ведомстве.







