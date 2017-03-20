Тинекеев о бое Головкина: Такое ощущение, что Геннадий разбаловал публику нокаутами

Экс-мажилисмен Мухтар Тинекеев на своей странице в Facebook прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина над "регулярным" чемпионом WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом , передает , передает Zakon.kz





По его словам, бокс это тоже искусство, и в нем присутствует своя тактика.





"Такое ощущение, что Геннадий разбаловал публику нокаутами, но почему вы вечно всем недовольные, не задумывались над тем, что во-первых Джейкобс - Чемпион Мира, это не мальчик для битья, во-вторых, представьте, что к вам в 15 миллионный мегаполис приезжает парень (пусть и в ранге чемпиона) и бьет на ваших глазах вашего кумира. Да бой был сложный и непростой, но сложным он получился от того, что соперник Геннадия просто избегал боя и постоянно убегал. (Вспомните бой Сапиева на Пекинской Олимпиаде, когда его соперник бегал по рингу.)", - написал Тинекеев.





"Респект победившему болезнь Джейкобсу за бой, но стоит задуматься почему перед боем соперник отказался от взвешивания? И почему после боя отказался сдать анализы? В мире бокса, в самом главном здании (не хочу его сравнивать с святым словом Мекка) на главной арене бокса чьи имена казахстанских боксёров, кто имел бы честь выступать там, вы сможете назвать? Я не говорю, уже о том чтоб выступить в главном бое вечера. Геннадию сложно, сложно в том, что он вынужден встречаться с теми, кого ему рекомендуют боксерские советы (IBF, IBO,, WBA, WBC), он открыт для всех - но "великие", почему то избегают боя с ним. Назовите мне хоть одного слабого соперника который бился с Головкиным? Все они номера претендентов номер один в своих боксерских советах и тем более Чемпионы Мира пусть и бывшие", - написал экс-депутат.





Оно ещё раз напомнил, что Головкин не подбирает себе соперников сам.





"Я не зря в начале своего поста написал, что бокс - это тоже искусство, и в нем присутствует своя тактика. И теперь когда те, кто давно уже должен был выйти в ринг с Геннадием, посмотрев этот "замануха" бой, может быть осмелятся встретиться с Геннадием. Спасибо ещё раз Геннадию за потраченные нервы и непередаваемые переживания, спасибо за подарок к Наурызу для всех Казахстанцев", - заключил Тинекеев.





Напомним , вчера, 19 марта, Геннадий Головкин одолел Дэниэла Джейкобса после 12-ти раундов. Уже в четвертом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун, но Джейкобс сумел подняться и продолжить битву. Головкин одержал 37-ю победу в 37 боях, из которых 34 он завершил нокаутом. Также казахстанский боксер продлил серию досрочных побед до 24-х.



