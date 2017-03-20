Шарипова проведет бой за титул WBC International

Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова рассказала редактору портала AllFight.Ru о том, что следующий ее поединок станет титульным. Предполагается, что на кону будет стоять пояс WBC International.





«В следующий раз я планирую выйти на ринг после 22 апреля. Мой менеджер Сергей Завилейский сказал, что уже согласовано проведение боя за титул WBC International. В данный момент мы рассматриваем варианты с датой и местом проведения. Этот бой может пройти в России, Казахстане или Испании. Хотя мне, конечно, больше хотелось бы выступить дома. Мы просматриваем сейчас двух возможных соперниц с хорошими позициями в рейтинге, будем выбирать из этих вариантов. В ближайшее время уже должна наступить ясность, и я начну подготовку на конкретную дату», — рассказала Фируза Шарипова.





Напомним, Фируза Шарипова признана самой красивой и самой сексуальной девушкой в мире единоборств. В своем последнем поединке 4 марта в Москве она одержала победу над хозяйкой ринга Юлией Чернобородовой. Посетивший недавно Москву Флойд Мейвезер пожелал Шариповой удачи и дал несколько советов.







