Петух-гигант удивил пользователей соцсетей
20 марта 2017, 16:02
На видео запечатлен петух породы "Брама", который может достигать огромных размеров — 60-120 см в высоту.
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен петух необыкновенно больших размеров, сообщает РИА Новости.
"Я единственный человек, кого удивляет, почему этот петух такой чертовски большой?" — написал LifesBook_Ceo, поделившийся записью в своем аккаунте Twitter.
Некоторые пользователи не поверили увиденному и начали строить различные догадки. Одни решили, что на видео кто-то просто переоделся в костюм петуха, другие предположили, что ролик смонтирован.
Однако очень скоро выяснилось, что на видео запечатлен петух породы "Брама", который действительно может достигать огромных размеров — 60-120 см в высоту.
"Это петух Брама, погуглите, они на самом деле такие большие", — отметил пользователь @Kxngwade.
Фото: кадр из видео.
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