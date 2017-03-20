Порошенко рассказал, чем грозят Украине действия радикалов

Все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством этого является реальные и потенциальные угрозы так называемой блокады Донбасса, - сказал президент.

Президент Петр Порошенко считает, что действия организаторов блокады неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей грозят Украине анархией , передает , передает РИА Новости





В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Однако вскоре после этого сам Порошенко ввел в действие решение о прекращении грузовых перевозок в Донбасс.





"Все четче кристаллизируется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством этого является реальные и потенциальные угрозы так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно высчитали болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, выявили оголенный нерв", — сказал президент, выступая в понедельник на заседании совета регионов, его выступление транслирует телеканал "112. Украина".





В четверг Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".



