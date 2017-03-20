Восемь населенных пунктов в ЮКО обеспечены природным газом
20 марта 2017, 17:26
В сельском округе Актобе Сарыагашского района завершено строительство газопровода.
В преддверии празднования Наурыз мейрамы, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев побывал с рабочим визитом в Сарыагашском районе, и посетил ряд объектов.
В первую очередь, глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия 36-квартирного многоэтажного жилого дома, где, поздравив новоселов с праздником, вручил им ключи. Кроме того, в ходе этого мероприятия аким области поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Денисенко с новосельем.
«Мы, в бесконечном долгу перед вами. Мы гордимся вами, глубоко уважаем вас, преклоняемся перед вашим героизмом. В этот день, накануне праздника, я желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия. Поздравляю вас с новосельем», - сказал Ж.Туймебаев.
В свою очередь, ветеран войны выразил огромную благодарность в адрес Главе государства за оказываемую поддержку и заботу.
«В соответствии с поручением Главы государства, от имени всех здесь присутствующих, я искренне и от чистого сердца хочу сказать спасибо за ваши добрые деяния. Сегодняшнее поколение живет в счастливое время, пусть этот мирный период продлится надолго, навека», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Денисенко.
Стоит отметить, что на строительство многоэтажного жилищного дома, которое началось в июле 2015 года, из областного бюджета было выделено 250 млн. тенге. Строительство многоэтажного жилищного дома вело ТОО «Оңтүстік».
В целом, в районе в очереди на жилье стоят 2170 человек. В настоящее время, в целях обеспечения жителей района жильем, был объявлен конкурс государственных закупок на разработку проектно-сметной документации 13 жилых 5-ти этажных 45-ти квартирных домов на площади 10,0 гектаров.
Вместе с тем, глава региона в сельском округе Актобе принял участие в церемонии подключения к сети природного газа населенного пункта Акжар.
Отметим, что в сельском округе Актобе Сарыагашского района завершено строительство газопровода, 9428 жителей восьми населенных пунктов обеспечены природным газом.
На строительно-монтажные работы газапровода из областного бюджета было выделено 991 млн. 372 тыс. тенге. Строительство вела подрядная организация ТОО «MEGARON CK». В целом по району из 154 населенных пунктов природным газом обеспечены 74.
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