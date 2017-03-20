Аким Жамбылской области побывал в Актюбинской области

Делегация во главе с акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым побывала в Актюбинской области.





Делегаты ознакомились с работой теплиц ТОО «Грин Хаус Казахстан». Площадь теплицы составляет 9,5 гектаров. Здесь по голландской технологии круглый год будут выращивать огурцы и помидоры.





Жамбылцы посетили ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (АРБЗ). Завод по выпуску рельсовой продукции был введен в эксплуатацию в 2016 году.





Также гости побывали на сельхозярмарке жамбылских и актюбинских товаропроизводителей. На ярмарке жамбылские аграрии представили свыше 177 тонн продукции на сумму 105,5 млн. тенге.









На ярмарке, которая проходит в районе спорткомплекса «Коныс» города Актобе жамбылскими товаропроизводителями было предложено 25 тонн мяса, 10 тонн колбасных изделий, 13 тонн молочной продукции, 5 тысяч яиц, 1,5 тонны кондитерских и 6 тонн макаронных изделий, 10 тонн сахара, 0,5 тонн соли, 7 тонн рыбы, 2 тонны мёда, а также 80 тонн овощей и фруктов.





В течение двух дней актюбинцы имели возможность приобрести качественные, вкусные, экологически чистые продукты по ценам ниже рыночных на 8-20%. На сельхозярмарке коллективами творческой самодеятельности двух областей был представлен праздничный концерт.





В прошлом году товарооборот между регионами составил 639,7 миллиона тенге.





В рамках рабочей поездки состоялось совещание с участием товаропроизводителей Жамбылской и Актюбинской областей.





- Мы знаем - потенциал Актюбинского региона ежегодно повышается, строятся социальные, культурные, промышленные объекты, и на сегодня промышленность области находится на одной из передовых позиции в масштабе республики. Мы, также, свидетели роста сельского хозяйства региона. Поэтому мы надеемся, что установление прочных связей выведет развитие наших областей на новый уровень,- подчеркнул в своем выступлении аким области Карим Кокрекбаев.





Глава региона кратко ознакомил присутствующих с потенциалом Жамбылской области и рассказал о перспективах сотрудничества.





- Принимая во внимание географические особенности двух регионов, Жамбылская область может предоставить минеральные удобрения, сельскохозяйственную продукцию, цемент, гипс, радиатор и другие современные строительные материалы, а Актюбинский регион сырую нефть и другие продукты которые являются дефицитными в нашем регионе. Мы считаем, что есть возможность чтобы транспортировать товары двух регионов, и для этого будет проводена совместная работа,-отметил Карим Кокрекбаев





Также, в ходе встречи был подписан двухсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере предпринимательства, торговли, сельского хозяйства, образования и культуры.





Далее, учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества между областями жамбылская делегация ознакомилась с объектами сельскохозяйственной, промышленной деятельности и сферы образования.











