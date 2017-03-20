В Турции задержали трех подозреваемых по делу о теракте Берлине
20 марта 2017, 18:43
Трое подозреваемых в причастности к теракту были задержаны в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле.
Турецкая полиция задержала трех граждан Германии ливанского происхождения, которые, как подозревают правоохранители, причастны к теракту в Берлине 19 декабря прошлого года. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает РИА Новости.
Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был убит в Милане в перестрелке с полицией.
В телефоне Амри было обнаружено пять имен предполагаемых сообщников. Следствие установило, что четверо из них скрываются в Турции.
По данным полиции, приказ о совершении теракта отдал задержанный на прошлой неделе в турецкой провинции Измир член террористической группировки ИГ.
Как сообщил источник агентства в МВД Турции, еще трое подозреваемых в причастности к теракту были задержаны в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Приводятся их имена — Мохаммад Али Хан, Юсеф Дарвиче и Биляль Йосеф Махмуд.
Фото: AP Photo/ Burhan Ozbilici.
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