В Актюбинской области ветеранов-долгожителей поздравили с Наурыз-мейрамы

В Актюбинской области в преддверии праздника Наурыз проходят мероприятия, посвященные чествованию пожилых людей, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.





Сегодня ветераны-долгожители были приглашены на праздничный обед от имени главы региона Бердыбека Сапарбаева.





В числе приглашенных были и те, кто перешагнул столетний рубеж –ветеран Великой Отечественной войны Иван Степовой, труженики тыла Акжаркын Турганова, Жакибай Бисенгалиева, Асия Сарина, Гайни Дарбаева, Айжамал Мурзагалиева, а также Евдокия Бондаренко. Всего в области проживают 20 человек в возрасте 100 и более лет.





Актюбинские долгожители – это люди, воспитавшие достойных детей и внуков, хранители семейных и национальных традиций. Возраст не мешает им занимать активную жизненную позицию, участвовать во всех сферах общественно-политической жизни. Многие участвуют в практической и наставнической работе. Советы ветеранов сегодня действуют не только в областном центре, но и в каждом районе области.





- В нашей области проживают 1029 человек в возрасте от 90 лет и 20 граждан от 100 и более лет. Глава региона всегда уделяет много внимания нуждам пожилых. По его поручению в этот великий праздник Наурыз ни один долгожитель не остается без внимания. Тех ветеранов, кто по разным причинам не может посетить общественные мероприятия, организованные в их честь, поздравляют на дому во всех населенных пунктах области. По поручению акима, ветеранов не только посещают, но и узнают, в какой помощи они нуждаются, - отметил председатель областного Совета ветеранов Кенес Бирманов.









Забота о пожилых людях была и остаётся приоритетом государственной политики.Особое внимание уделяется социальной поддержке и помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне более 9 тыс. ветеранам войны и труда была оказана материальная помощь на сумму 287 млн. тенге. Реализуются решения городского и районных маслихатов о компенсации оплаты коммунальных услуг на время отопительного сезона.





Главные пожелания ветеранов, посетивших праздничное мероприятие – жить в мире, единстве, дружбе и согласии. Слова благодарности и признания ветераны адресовали Главе государства.





- Спасибо нашему Президенту за мир и покой в стране. От имени ветеранов войны поздравляю всех казахстанцев с Наурызом. Пусть этот праздник принесет нам больше счастья и добра, укрепит единство и дружбу. Желаю семейного благополучия и успехов, - сказал ветеран Великой Отечественной войны Султан Досмуратов.





- В Казахстане живут представители самых разных национальностей. Такой дружбы народа, как у нас, мне кажется, нет нигде. Я очень благодарна за это Президенту, как и за поддержку ветеранов. В преддверии Наурыза желаю всем соотечественникам здоровья, счастья, чтобы радовал каждый день. Главное – чтобы дети, внуки и правнуки всегда уделяли внимание, - подчеркнула труженица тыла Клавдия Голополосова.





Отметим, в Актюбинской области регулярно проводятся акции, направленные на оказание благотворительной помощи и внимания, заботы пожилым людям. В том числе, в 2016 году ко Дню Пожилых более 14 тыс.актюбинцам была оказана материальная и благотворительная помощь на сумму свыше 140 млн. тенге.



