Французский телеканал сделал репортаж о Димаше Кудайбергенове

Выступление казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова на конкурсе Singer-2017 и обретение неимоверной популярности в Китае и соцсетях стало темой репортажа на рейтинговом французском телеканале France 2, передает МИА «Казинформ».

- Вы слышите этот прекрасный голос? Обладателя этого голоса зовут Димаш. И сегодня мы поговорим об этом молодом человеке и о социальных сетях, которые сделали его таким популярным в Китае. Он стал популярным, спев эту песню на своем первом выступлении, - отметил ведущий утренней передачи, которая, кстати, охватывает 40% утренней телеаудитории Франции.

- Да, он исполнил сложную песню Даниэля Балавуана. Его надо наградить за это медалью, - с улыбкой говорит ведущий передачи.

На французском ТВ констатируют, что «молодой человек очень привлекательный, внешне он выглядит как китаец». В репортаже отмечается, что по национальности Димаш Кудайбергенов - казах, он не говорит на китайском. Но при этом у него уже около 3 млн подписчиков на Weibo (китайский аналог Твиттера). В целом его выступления в китайских соцсетях имеют 1,5 млрд просмотров. Людям нравится не только смотреть шоу, но и делиться впечатлениями о передаче, и знать, что другие думают об этом (феномен объединения ТВ и интернета).

Напомним, Димаш Кудайбергенов пробился в финал китайского телешоу «Singer», заняв третье место в 10 этапе конкурса.