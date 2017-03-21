Временно изменен график работы ТРЦ MEGA SILK WAY

В связи с подготовкой к торжественной церемонии открытия 22 марта ТРЦ MEGA Silk Way завершит свою работу в 21.00, а 23 марта откроется в 18.00.

В связи с подготовкой к торжественной церемонии открытия 22 марта ТРЦ MEGA Silk Way завершит свою работу в 21.00, а 23 марта откроется в 18.00.

Насыщенная программа ждет жителей и гостей столицы в праздничные дни. На ярмарке ремесленников и художников посетители ТРЦ MEGA Silk Way смогут поучаствовать в мастер-классах, а на «Городской площади» пройдет серия ярких цирковых представлений с акробатами и воздушными гимнастами. Особыми гостями на празднике станет музыкальный ансамбль HASSAK.

Напомним, что техническое открытие ТРЦ MEGA Silk Way состоялось 6 марта.

23 марта в ТРЦ MEGA Silk Way пройдут следующие праздничные события:

18:00 ТРЦ открывает свои двери для жителей и гостей столицы.

18:00 - 19:00 Праздничное шествие каравана по ТРЦ, 1 этаж.

18:00 - 21:30 Ярмарка ремесленников, 1 этаж.

18:30 - 19:45 Официальное открытие ТРЦ. Викторина для посетителей. Выступление воздушных гимнастов. Живое выступление этно-фольклорного ансамбля HASSAK. «Городская площадь», 1 этаж.

19:00 - 19:30 Акробатическое шоу, «Городская площадь», 1 этаж.

19:30 - 20:00 Выступление воздушных гимнастов «Шоу птицы», 1 этаж.

19:30 - 20:20 Театр на ходулях, 2 этаж.

20:00 - 21:00 Театральное шествие «Шелковый путь», «Городская площадь», 1 этаж.

20:00 - 20:20 Акробатическое шоу – «Мельница, энергия будущего», «Городская площадь».

20:20 - 20:40 Шоу эквилибристов, 1 этаж.

20:30 - 21:30 Театрально-музыкальная кавалькада, 1 этаж.

20:50 - 21:40 Театр на ходулях, 2 этаж.

21:40 - 21:50 Выступление воздушных гимнастов, «Городская площадь», 1 этаж.

Полную программу ТРЦ MEGA Silk Way на 21-23 марта можно посмотреть здесь: http://astana.megacenter.kz/rus/events/661