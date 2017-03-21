Временно изменен график работы ТРЦ MEGA SILK WAY
В связи с подготовкой к торжественной церемонии открытия 22 марта ТРЦ MEGA Silk Way завершит свою работу в 21.00, а 23 марта откроется в 18.00.
В связи с подготовкой к торжественной церемонии открытия 22 марта ТРЦ MEGA Silk Way завершит свою работу в 21.00, а 23 марта откроется в 18.00.
Насыщенная программа ждет жителей и гостей столицы в праздничные дни. На ярмарке ремесленников и художников посетители ТРЦ MEGA Silk Way смогут поучаствовать в мастер-классах, а на «Городской площади» пройдет серия ярких цирковых представлений с акробатами и воздушными гимнастами. Особыми гостями на празднике станет музыкальный ансамбль HASSAK.
Напомним, что техническое открытие ТРЦ MEGA Silk Way состоялось 6 марта.
23 марта в ТРЦ MEGA Silk Way пройдут следующие праздничные события:
18:00 ТРЦ открывает свои двери для жителей и гостей столицы.
18:00 - 19:00 Праздничное шествие каравана по ТРЦ, 1 этаж.
18:00 - 21:30 Ярмарка ремесленников, 1 этаж.
18:30 - 19:45 Официальное открытие ТРЦ. Викторина для посетителей. Выступление воздушных гимнастов. Живое выступление этно-фольклорного ансамбля HASSAK. «Городская площадь», 1 этаж.
19:00 - 19:30 Акробатическое шоу, «Городская площадь», 1 этаж.
19:30 - 20:00 Выступление воздушных гимнастов «Шоу птицы», 1 этаж.
19:30 - 20:20 Театр на ходулях, 2 этаж.
20:00 - 21:00 Театральное шествие «Шелковый путь», «Городская площадь», 1 этаж.
20:00 - 20:20 Акробатическое шоу – «Мельница, энергия будущего», «Городская площадь».
20:20 - 20:40 Шоу эквилибристов, 1 этаж.
20:30 - 21:30 Театрально-музыкальная кавалькада, 1 этаж.
20:50 - 21:40 Театр на ходулях, 2 этаж.
21:40 - 21:50 Выступление воздушных гимнастов, «Городская площадь», 1 этаж.
Полную программу ТРЦ MEGA Silk Way на 21-23 марта можно посмотреть здесь: http://astana.megacenter.kz/rus/events/661
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