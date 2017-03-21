Кому достанется состояние Рокфеллера

20 марта в своём доме в Покантико Хиллс, штат Нью-Йорк, в возрасте 101 года скончался самый старый миллиардер мира Дэвид Рокфеллер. Он более полувека возглавлял династию, одно только упоминание о которой вызывает гораздо более стойкие ассоциации с богатством и золотом, нежели прикосновение царя Мидаса. Лайф написал о жизни одиозного богача и тех, кто унаследует трон легендарного клана, влияние которого выходит далеко за пределы мира финансов.

В то мгновение, когда Дэвид Рокфеллер сделал свой последний вздох, члены его семьи наверняка уже начали прикидывать, кому из них уготовано центральное место в завещании долгожителя. Состояние, которое он оставил после себя, оценивается в $3,2 млрд. Сумма, возможно, не самая внушительная по нынешним реалиям. Чего не скажешь об уровне влияния, который наследует новый глава клана, по уровню таинственности не уступающего масонскому ордену.

Чёрное золото, которое блестит

Дэвид Рокфеллер является представителем третьего поколения одной из богатейших семей планеты, американская мечта которой начала воплощаться благодаря компании Standart Oil. Основал её дед ныне усопшего — Джон Рокфеллер — старший. К моменту своей смерти в 1937 году он сумел сколотить состояние в $1,4 млрд, став тем самым первым долларовым миллиардером и самым богатым человеком в истории. Для сравнения, его активы оценивались по тем временам в 1,54% ВВП США. А Штаты в то время уже обосновывались на месте самой экономически и политически мощной империи мира.

Чтобы масштабы богатства Рокфеллеров тех лет были более понятны, стоит отметить, что в нынешних реалиях его состояние было бы эквивалентно $270 млрд. Обладая такими поистине мифическими возможностями, основатель империи начал инвестировать не только в растущую нефтяную отрасль Штатов, но и в благотворительность. В первую очередь, речь шла о Баптистской церкви, которой он перечислял 10% своих доходов, и сфере образования. В частности, стоит упомянуть школу Линкольн, которую и закончил его внук Дэвид. После этого последний на данный момент глава клана Рокфеллеров поступил в Гарвард, а закончив его, год проучился в Лондонской школе экономики.

В марте 1942 он совершил довольно экстравагантный для человека своего положения шаг — записался добровольцем в армию. Дослужившись до офицерского звания, Дэвид попал в Алжир, где союзники противостояли частям знаменитого генерала вермахта Эрвина Роммеля. По сути, именно те события расширили сферу влияния Рокфеллеров с одной лишь экономики до глобальной политики. В Северной Африке Дэвид занимался построением сети информаторов для разведки, а также обзавёлся знакомствами с людьми, которым предстояло перекраивать карту мира после окончания войны. В частности, с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем.

— Для меня война сложилась хорошо, — писал позже в своих мемуарах Дэвид Рокфеллер. — Я смотрю на военные годы как на ценнейший период обучения и подготовки и как на испытательный полигон в отношении многого того, чем я стал заниматься позже в своей жизни. Среди прочего я открыл для себя ценность установления контактов с занимающими важное положение людьми для достижения конкретных целей.

После возвращения с войны Дэвид начал карьеру финансиста в крупнейшем на тот момент банке мира Chase Bank, приняв предложение своего дяди Уинтропа Олдриджа. Начав с ассистента управляющего, он в 1957 году въехал в кабинет вице-председателя правления.

Самый красный миллиардер Запада

Первое полноценное появление Дэвида-финансиста в геополитике можно отнести к временам Кубинской революции. Свергнув проамериканский режим Фульхенсио Батисты, Фидель Кастро конфисковал собственность, принадлежавшую капиталу из Штатов. В частности, команданте национализировал местные отделения Chase Bank. Однако Рокфеллерам даже в этих, казалось бы, безнадёжных условиях улыбнулась удача. Советники Фиделя проморгали тот факт, что банк имел невыплаченный заём кубинскому правительству на сумму в $10 млн, обеспеченный в виде залога гособлигациями США на сумму в $17 млн.

В качестве превентивного удара по кубинским национализаторам Рокфеллеры продали залог, чем сполна компенсировали свои потери. По слухам, оплошность такого масштаба дорого стоила консультантам Кастро: по обвинению в преступной халатности без суда и следствия был казнён президент Центробанка Острова свободы.

Следующей вехой на пути к успеху для Дэвида Рокфеллера стало объединение Chase Bank c другим крупным национальным игроком — Bank of Manhattan. Во вновь образованной структуре он занял пост вице-председателя совета директоров. А по прошествии времени поднялся на высшую ступень в иерархии, став президентом. Именно в эпоху правления Дэвида банк стал глобальной и международной структурой, а также первым проломил железный занавес между Западом и СССР, став первым банком, аккредитованным в Союзе. В ноябре 1972 года Chase Bank получил добро от генсека КПСС на создание офиса. Таких же успехов Рокфеллер добился и в коммунистическом Китае.

Красная страница не была вырвана из биографии Рокфеллера с распадом Советского Союза. Она попросту перекрасилась в триколор. Джон поддерживал близкие отношения сразу с двумя знаковыми фигурами новой России: уходящим со сцены первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым и поднимающимся на гребне перемен Борисом Ельциным. Фонду первого, к слову, в 1992 году Рокфеллер пожертвовал $75 млн, чем породил слухи о том, что "единая страна была целенаправленно развалена Горбачёвым по указке из Вашингтона".

Миллиардер, лишённый наследства

Свою бурную деятельность, ставшую главной темой для любителей теории мировой закулисы, Дэвид вёл, имея за спиной гораздо меньше средств, нежели его дед. Этому способствовали не только увлечение филантропией и ряд не слишком удачных инвестиций, но и мировая война, в которой, как уже было сказано выше, миллиардер принимал самое непосредственное участие. Всё дело в драконовской налоговой политике, которую вело правительство Штатов в те годы. Во время войны в целях поддержания безопасности страны государство присваивало почти 90% доходов крупных предприятий. Не стали исключением и активы Рокфеллеров.

По этой причине после смерти своего отца в 1960-м Дэвид стал свидетелем дележа весьма "скромного" состояния в $157 млн. Согласно завещанию, средства были поделены между второй женой усопшего Мартой и фондом братьев Рокфеллеров. Однако Дэвид не был бы сейчас столь обсуждаемой фигурой, не предусмотрев такой вариант. В период с 1930-х по 1950-е годы он создал сразу несколько трастовых фондов, послуживших ему своеобразной финансовой подушкой. Благодаря этому он ежегодно получал порядка $1 млн дохода без вычета налогов.

Большую долю своего состояния Рокфеллер заработал грамотными инвестициями. Этому во многом способствовало его влияние в мире информации. Вкладывая сотни миллионов в благотворительность, он не забывал и о четвёртой власти. По слухам, в непосредственном подчинении Дэвида находился ряд крупных американских СМИ, возможности которых он часто использовал для успешной игры на бирже.

Своё влияние на прессу Рокфеллер применял не раз. В частности, для создания позитивного имиджа глобализации, одним из идеологов которой он до последних мгновений своей жизни являлся. Помимо этого, Дэвид был видным участником так называемого Бильдербергского клуба — той самой мировой закулисы. Это ежегодная конференция, на которую со всего мира съезжаются влиятельные политики, бизнесмены и медиамагнаты. Обсуждаются там в основном международные политические проблемы и курс, которым движется мир.

Также по инициативе Дэвида там обсуждался целый ряд проблем, таких как ограничение рождаемости и продление человеческой жизни до 200 лет. Для решения их, в частности, фонды Рокфеллера ежегодно выделяли десятки миллионов долларов на исследования в сфере биоинженерии. Главными бенефициарами были альма-матер Дэвида Гарвард и Университет Рокфеллеров, основанный ещё в 1901 году Джоном Рокфеллером — старшим.

Наследники

По мнению аналитиков, большая часть состояния Дэвида Рокфеллера по традиции клана перейдёт семейным фондам и Гарвардскому университету. Стоит упомянуть и о том, что ещё в 2010 году последний глава клана миллиардеров стал участником организованной Биллом Гейтсом акции The Giving Pledge. На русский это словосочетание переводится как "клятва дарения". Все её участники обязались пожертвовать не менее половины состояния на благотворительность.

Оставшиеся деньги отойдут шестерым детям усопшего. Старшим из них является известный борец за спасение природы и благотворитель Дэвид Рокфеллер — младший. Наследников могло быть ещё больше, однако в 2008 году при странных обстоятельствах погиб сын Дэвида 65-летний Ричард. Ту авиакатастрофу многие конспирологи привязали к очередному раунду борьбы Рокфеллеров с другим влиятельным закулисным кланом — Ротшильдами.

Фото с сайта livejournal.com