Facebook готовит технологию сканирования мозга

Изучив информацию, которая была получена от близких к компании людей, а также в ходе анализа кадровых перестановок, издание пришло к выводу, что Facebook планирует производить и поставлять на рынок "миллионы потребительских устройств", разрабатываемых секретным подразделением.

Так, журналисты обнаружили вакансию специалиста, главной обязанностью которого является построение "привлекательной трёхлетней стратегии партнёрства для Building 8". Кроме того, компания ищет менеджера розничной торговли для "обеспечения роста продаж потребительских устройств Facebook".

По данным Business Insider, на которое ссылается издание «Лайф», проектом руководит бывшая глава Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) Регина Дуган.

Также в команде Building 8 работает эксперт по робототехнике и компьютерному зрению Фрэнк Делларт, который, вероятно, занимается созданием потребительского беспилотного летательного аппарата. На этот факт намекают слова Дуган, писавшей на своей странице, что он "поможет заставить вещи летать". По словам самого Делларта, его работа в проекте будет завершена летом 2018 года.

Судя по странице на LinkedIn, к Building 8 также присоединился бывший руководитель разработки устройств в компании Skydio Стивен МакКлюр и несколько сотрудников GoPro. Туда же приходят и сотрудники других отделов Facebook — например Алекс Граньери, ранее занимавшийся конструированием дронов Aquila. Все эти специалисты, вероятно, работают над камерами и дополненной реальностью.

Проект, связанный с технологией сканирования мозга, возглавляет нейрофизиолог Джон Хопкинс, принимавший участие в создании протеза руки, управляемой силой мысли. Помимо прочего, Facebook, вероятно, занимается медицинскими приложениями, потому как одной из групп руководит кардиолог из Стэнфорда. Издание также предполагает, что в подразделении думают над созданием ещё одного, пятого, проекта, но пока не нашли подходящих специалистов.

По информации Business Insider, руководители всех направлений должны будут в течение двух лет защитить свою идею, которая в итоге либо превратится в полноценный продукт и поступит в продажу, либо будет передана другим подразделениям компании.

Ожидается, что часть проектов может быть представлена на конференции разработчиков Facebook, намеченной на апрель 2017 года. В компании отказались комментировать информацию издания.

Фото с сайта topgeek.com.ua