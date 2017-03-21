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В Актобе построен жилой дом для работников социальной сферы

21 марта 2017, 12:47

Идею построить в Актобе дом для работников социальной сферы в 2016 году предложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.


5-этажный жилой дом для работников социальной сферы сдан в эксплуатацию в Актобе. Ключи от квартир новоселам вручил аким г. Актобе Ильяс Испанов. Квартиры в новом доме предоставлены в качестве служебного жилья работникам сферы образования, медицины, культуры и спорта.

Идею построить в Актобе дом для работников социальной сферы в 2016 году предложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Инвестором проекта выступил депутат областного маслихата, предприниматель Марат Итегулов. Всего в доме, общая площадь которого составляет 2920 квадратных метров, насчитывается 70 квартир. В частности, это 47 двухкомнатных и 23 однокомнатные квартиры.

Отметим, в скором времени в Актобе также будет сдано в эксплуатацию малосемейное общежитие для трудовой молодежи. Проект реализуется в рамках третьего направления программы «Дорожная карта занятости 2020». Общежитие будет состоять из 115 однокомнатных и двухкомнатных квартир, общая площадь которых составит 4,1 тыс. квадратных метров.



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