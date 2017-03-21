Обвинивший британскую разведку в прослушке Трампа аналитик лишился работы

Телеканал Fox News отстранил от работы своего аналитика Эндрю Наполитано, который заявлял о причастности британской разведки к прослушке американского президента Дональда Трампа, передает Лайф.

О том, что Наполитано не появится в ближайшее время в эфире, сообщило издание Los Angeles Times, сославшись на людей, знакомых с ситуацией.

На прошлой неделе Наполитано заявил, что Барак Обама обратился к британской разведке и попросил её сотрудников пошпионить за тогда ещё кандидатом на пост президента республиканцем Дональдом Трампом. Позднее слова аналитика процитировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который сказал, что эксперт получил данные из трёх источников в разведке. Дональд Трамп тоже не обошёл вниманием заявление Наполитано и похвалил эксперта, сказав, что тот "очень талантливый юрист".

Фото с сайта americanfreepress.net