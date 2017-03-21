В Южно-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 21 марта, и в ближайшие сутки, 22 марта, в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Напомним, что штормовое предупреждение сохраняется и для Алматинской области. В связи с выпадением осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.



