Алматы назвали самым дешевым для проживания мегаполисом в мире

Соответствующий рейтинг самых дорогих и самых дешевых для проживания мегаполисом ежегодно предоставляет агентство Economist Intelligence Unit (EIU).

В 2017 году самым дорогим мегаполисом был назван Сингапур, на втором месте Гонконг, на третьем - Цюрих.

Самым дешевым городом стал Алматы, он занял 133, самое последнее место. Далее следуют Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Данные для рейтинга Worldwide Cost of Living собираются два раза в год. При составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на 160 видов товаров и услуг. Специалисты принимают в расчет цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренду жилья, транспорт.

В 2015 году EIU включил Алматы в 100 наиболее пригодных для жизни городов мира. Аналитики высоко оценили уровни безопасности, образования и здравоохранения, а также показатели культурного развития, отметили удовлетворительное состояние экологии и инфраструктуры города.