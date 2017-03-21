Алматы назвали самым дешевым для проживания мегаполисом в мире
Соответствующий рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов для проживания ежегодно составляется агентством Economist Intelligence Unit (EIU).
Казахстанский город Алматы занял первое место в рейтинге городов с самым дешевым проживанием, сообщает Zakon.kz.
Данные для рейтинга Worldwide Cost of Living собираются два раза в год. При составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на 160 видов товаров и услуг. Специалисты принимают в расчет цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренду жилья, транспорт.
В 2015 году EIU включил Алматы в 100 наиболее пригодных для жизни городов мира. Аналитики высоко оценили уровни безопасности, образования и здравоохранения, а также показатели культурного развития, отметили удовлетворительное состояние экологии и инфраструктуры города.
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