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Премьер-министр Канады поздравил с праздником Наурыз

21 марта 2017, 14:47

По его словам, Новруз - это время, когда друзья и семьи собираются за одним столом, чтобы обменяться подарками, насладиться едой и послушать музыку.


Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с поздравлением с праздником Новруз, передает МИА «Казинформ».

Трюдо в Фейсбуке поздравил всех канадцев с Наурызом (Новрузом) от своего собственного имени и имени своей супруги Софи. По его словам, Новруз - это первый день весны, начало Нового года по персидскому календарю. Это время, когда друзья и семьи собираются за одним столом, чтобы обменяться подарками, насладиться едой и послушать музыку.

«В этому году Канада отмечает 150-летний юбилей, и мы должны использовать любую возможность, чтобы отпраздновать многообразие культур, языков и верований, которые и делают нашу страну таким замечательным местом для жизни. Это многообразие делает нашу страну сильнее и богаче. Счастливого Новруза!», - сказал Трюдо.

Джастин Пьер Джеймс Трюдо - канадский политик, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года. Возглавляемая Трюдо Либеральная партия Канады одержала победу на парламентских выборах 2015 года, таким образом он стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады (после Джо Кларка, который вступил в должность за день до своего 40-летия в 1979 году).



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