В Северо-Казахстанской области масштабно празднуют Наурыз

В Петропавловске празднование Наурыз-мейрамы началось на площади по ул. Магжана Жумабаева, где состоялся театрализованный пролог и праздничный концерт «Наурыз достық пен бірліктің мерекесi!» Здесь же расположился юрточный городок «Қазағымның киіз үй». С праздником весеннего равноденствия гостей праздника поздравил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов. Обращаясь к североказахстанцам, глава региона отметил, что духовные ценности Наурыз мейрамы объединяют миллионы людей.

«Это праздник всех казахстанцев, независимо от их этнической принадлежности и вероисповедания. Наурыз мейрамы возродился вместе с нашей независимостью. По указу Главы государства он приобрел высокий статус государственного праздника. Казахстан встречает Наурыз мейрамы с новыми успехами и достижениями. С этого года наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В Алматы прошла Всемирная зимняя Универсиада. Наша страна принимала спортсменов из 57 стран мира. Летом в Астане пройдет самая престижная международная выставка «ЭКСПО-2017». Это огромные достижения нашей республики на мировой арене. Возможны они благодаря политике нашего Президента. Впереди у Казахстана еще более амбициозные цели. Главная задача – войти в число 30 самых развитых государств мира!» - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Аким области пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия.

Североказахстанцы активно участвовали в состязаниях на ловкость и силу. На импровизированной спортивной площадке аким области Кумар Аксакалов встретился с именитыми спортсменами региона – Жанатом Жакияновым, Маргаритой Мукашевой, Владимиром Эрманом. Также глава региона посетил юрты и поздравил почетных жителей области, ветеранов войны и труда, людей с ограниченными возможностями, многодетных матерей, участников боевых действий.

На ул. Конституции Казахстана представители областной Ассамблеи народа Казахстана накрыли 15-метровый Дастархан дружбы, на котором гостей праздника угощали блюдами разных этносов страны.

Кроме этого, по инициативе главы региона Кумара Аксакалова в более 30 дворах многоквартирных домов организовали праздничные мероприятия. Жители Петропавловска накрыли праздничные дастарханы и поздравляли друг друга. Так, во дворе дома по адресу Болатбаева, 4 приготовили главное блюдо праздника – Наурыз-коже на 200 человек, а также плов, баурсаки, сладости и угощали чаем.

«Это наш древний и любимый праздник. В этом году мы впервые его организовали во дворе. До этого никогда такого не было. Нам помогли наши депутаты. Для детей организовали кукольное представление, игры, для взрослых музыка. И все накрыли дастархан. Это очень здорово», - поделился впечатлениями горожанин Жумаш Кусаинов.

Жителей двора приехал поздравить аким области Кумар Аксакалов.

«Нужно, чтобы каждый раз люди вот так собирались. Не у всех есть возможность поехать на площадь. А вот так собраться, благоустроить дворы, общаться друг с другом можно. В праздники люди должны быть ближе. Тем более Наурыз - это время, когда начинается все по-новому. Мы должны делиться хорошим, прощать, строить большие планы. Планов у нас у каждого много – дома, на работе, в области. Мы будем в этом году благоустраивать город, строить дороги, дома. Планируем дополнительные средства выделить на Петропавловск. Что-то сделаем мы, что-то сделаете вы. Вот так сообща добьемся больших успехов», - резюмировал глава региона.



