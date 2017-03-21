Лукашенко заявил, что зафиксированы неоднократные попытки ввезти в Белоруссию оружие для провокаций.

В Белоруссии задержали несколько десятков боевиков, готовивших провокацию с оружием, сообщил в Могилеве президент страны Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы уже несколько десятков задержали, <…> которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Президент отметил, что более подробную информацию представят позже.

Он также рассказал о том, как удалось узнать о планах боевиков.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей — в Евросоюзе, — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И, действительно, вышли на очень интересные вещи", — сказал Лукашенко.

По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали задержанные.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что зафиксированы неоднократные попытки ввезти в Белоруссию оружие для провокаций. За рубежом увидели, что есть спрос на провокаторов, подчеркнул он.

В понедельник белорусские пограничники пресекли попытку прорыва с территории Украины автомобиля, в котором нашли пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами. Были задержаны два человека, еще одно разыскивают. Из-за инцидента на границе возбудили уголовное дело.

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