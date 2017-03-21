Эрдоган: Европа больше не сможет воздействовать на Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европа больше не сможет воздействовать на Турцию под предлогом ее возможного вступления в ЕС, сообщает РИА Новости.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.

"Ничем нам больше не смогут угрожать – ни членством в ЕС, ни договором о реадмиссии (беженцев). Все, этот период закончен. Перейдем 16 апреля на президентскую систему, и у нас родится совершенно новая Турция. Годами ЕС нам указывало на свои критерии, а сейчас сами их топчут. После 16 апреля сядем за стол, поговорим. Так дальше не пойдет, мы сделаем, что нужно", — сказал Эрдоган, выступая на форуме по лесному хозяйству.

Фото © РИА Новости. Сергей Гунеев