Вьетнамец хранил в холодильнике туши пяти тигров

Представители властей обнаружили в холодильнике туши пяти тигров, выпотрошенных, но с неповрежденной шкурой.

Житель Вьетнама хранил в холодильнике туши пяти замороженных тигров, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Представители властей обнаружили в холодильнике туши пяти тигров, выпотрошенных, но с неповрежденной шкурой", — сообщают издания провинции Нгеан, где произошел инцидент.

По предварительным данным, речь идет о разновидности тигров, обитающих в Индонезии.

Вьетнам считается одним из крупнейших центров контрабанды и незаконного оборота диких животных, а также их органов, которые широко используются в региональной медицине. В частности, как отмечает агентство, сваренные и смешанные с рисовым вином тигриные кости применяются во Вьетнаме как микстура для лечения артрита и общего укрепления сил.

Согласно данным WWF (Всемирного фонда защиты дикой природы) в 2016 году, численность тигров в дикой природе впервые за несколько последних десятилетий не снизилась, а выросла с 3,2 тысячи в 2010 году до почти 3,9 тысячи особей. При этом в Индонезии, по данным прошлого года, обитали лишь 370 тигров.

Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова