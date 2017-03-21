Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Вьетнамец хранил в холодильнике туши пяти тигров

21 марта 2017, 19:13

Представители властей обнаружили в холодильнике туши пяти тигров, выпотрошенных, но с неповрежденной шкурой.


Житель Вьетнама хранил в холодильнике туши пяти замороженных тигров, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Представители властей обнаружили в холодильнике туши пяти тигров, выпотрошенных, но с неповрежденной шкурой", — сообщают издания провинции Нгеан, где произошел инцидент.

По предварительным данным, речь идет о разновидности тигров, обитающих в Индонезии.

Вьетнам считается одним из крупнейших центров контрабанды и незаконного оборота диких животных, а также их органов, которые широко используются в региональной медицине. В частности, как отмечает агентство, сваренные и смешанные с рисовым вином тигриные кости применяются во Вьетнаме как микстура для лечения артрита и общего укрепления сил.

Согласно данным WWF (Всемирного фонда защиты дикой природы) в 2016 году, численность тигров в дикой природе впервые за несколько последних десятилетий не снизилась, а выросла с 3,2 тысячи в 2010 году до почти 3,9 тысячи особей. При этом в Индонезии, по данным прошлого года, обитали лишь 370 тигров.

Фото © РИА Новости. Екатерина Чеснокова


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...