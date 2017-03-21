В Аральске запустили строительство Центральной районной больницы

20 марта аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев побывал с рабочей поездкой в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах, где провел заседания активов по развитию малого и среднего бизнеса.

20 марта аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев побывал с рабочей поездкой в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах, где провел заседания активов по развитию малого и среднего бизнеса. Также глава региона принял участие в закладке фундамента центральной районной больницы в г. Аральске. К. Кушербаев поздравил аральцев с праздником Наурыз и началом строительства нового объекта здравоохранения. По объему финансирования на душу населения регион на первом месте по республике.

В этот же день прошли активы по развитию малого и среднего бизнеса в Аральском, Казалинском и Кармакшинском районах с участием предпринимателей и акимов сельских округов. На заседаниях активов были обсуждены актуальные вопросы развития предпринимательства, особенно в сельской местности, и защиты прав бизнесменов. Рост микро-, малого и среднего бизнеса имеет большое значение для области, так как способствует укреплению местного бюджета, увеличению налогооблагаемой базы и трудоустройству населения. Кроме того, ожидаемое введение системы обязательного социального медицинского страхования потребует легализации самозанятых и безработных в качестве индивидуальных предпринимателей. Глава региона поручил обеспечить максимальный охват обучением основам бизнеса сельчан по программам «Бастау-Бизнес» и «Бизнес-Советник», а также разработку новых проектов по различным направлениям предпринимательства.

21 марта заседания по развитию МСБ состоятся также в Жалагашском и Сырдарьинском районах Кызылординской области.



