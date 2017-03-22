В Жамбылской области празднуют Наурыз мейрамы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





На центральной площади «Достық» организованы театрализованные представления «Мәңгілік ел төріндегі Наурыз».





Также, проходит праздничный концерт с участием казахстанских звезд и творческого коллектива Жамбылской областной филармонии.













В городе Тараз по улице Сулейменова развернут традиционный юрточный городок. Жителей и гостей города угощают праздничным угощением «Наурыз көже».













Жамбылцев с общенародным праздником поздравил и аким области Карим Кокрекбаев.





"Сердечно поздравляю Вас с замечательным и светлым праздником – Наурыз мейрамы. Излучая энергию созидания, красоты и любви, Наурыз пробуждает в людях стремление к мирной жизни, добру и согласию. Сегодня Наурыз стал одним из самых ярких и любимых праздников многонационального Казахстана. Неслучайно этот праздник почитается, как светлый день созидания и начало нового года. А новый год всегда связывают с надеждами на лучшее, с построением новых планов, с исполнением самых заветных желаний. В этот праздничный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья и семейного благополучия, добра и счастья! Пусть Весна радует Вас своим теплом!", - подчеркнул глава региона.













Завершится день праздничным концертом «Ұлыстың Ұлы күні-Наурыз» с участием молодых талантов.





Кроме того, в высших и средних учебных заведениях города праздничные дни Наурыз мейрамы насыщены рядом различных культурных и спортивных мероприятий «Қош келдің Наурыз», «Наурызым- мерекем, наурызым-берекем», «Әз Наурыз», «Наурыз думан», «Алтын асық» и другими.













В ЦКЗ «Баласагун» состоятся концертные программы народной артистки Республики Казахстан М.Жунусовой, группы «Аңсар», театра «Алдараспан».





Декада праздничных событий будет проходить на площадях, скверах, парках городов, районов и населенных пунктов области.





Организованы концертные программы, национально-спортивные состязания, выставки, установлены юрты, алтыбаканы, проходят народные гулянья, угощения наурыз коже, идет праздничная торговля.













21 марта в парке имени Кайрата Рыскулбекова проводились состязания по национальным видам спорта среди молодежи «Шаттық күні».





Праздничные мероприятия продолжатся до конца месяца.



