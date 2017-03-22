Жители Алматинской области встретили Наурыз
22 марта 2017, 15:28
Глава региона принял участие в проведении традиционных обрядов, среди которых обряд «тұсау кесу».
Сегодня в парке «Жастар» города Талдыкорган состоялось яркое и масштабное празднование Наурыз-мейрамы, где в честь праздника был развернут юрточный городок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.
Праздничное мероприятие «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні», собравшее сотни жителей и гостей города, началось в юрточном городке, где были развернуты разнообразные выставки, организованные областными и городскими организациями. Это выставки народных традиций, прикладного искусства и ремесленников города «Шеберлер ауылы», выставки достижений промышленных предприятий и сферы МСБ «Сделано в Казахстане», художественных работ воспитанников детской художественной школы «Наурыз бейнелері» и национально-культурных центров Ассамблеи народа Казахстана «Достық алаңы». На специальной площадке были организованы спортивные состязания по национальным видам спорта.
Глава региона принял участие в проведении традиционных обрядов, среди которых обряд «тұсау кесу».
Затем, ознакомившись с многообразием тематических выставок, аким Алматинской области Амандык Баталов выступил с поздравительной речью с главной сцены парка «Жастар».
"Этот праздник единства природы и человека является не только символом восточного Нового года, но и издревле считается вестником единства, мира и согласия. Вечные ценности, заложенные в основу празднества, стали прочным фундаментом развития нашей страны под руководством Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева", - сказал А.Баталов.
Глава региона отметил, что благодаря государственной поддержке в Алматинской области сделано немало для повышения благосостояния граждан и успешного социально-экономического развития.
Ярким подтверждением достигнутых успехов стало рождение двухмиллионного жителя области:
"Сегодня наша главная цель – успешно реализовать поручения Главы государства и задачи, обозначенные Елбасы в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность». Уверен, продолжая трудиться вместе, мы достигнем поставленных целей".
Далее аким области пожелал всем жетысусцам благополучия, успехов и процветания:
"Как известно, в этот праздничный день наши предки давали всем благословение - бата: «Пусть всё плохое уйдет, пусть всё будет хорошо и пусть удача и изобилие не покидают ваши дома!». Что может быть лучше этих искренних слов! Поэтому присоединяясь к этим теплым пожеланиям, желаю всем крепкого здоровья, мира и добра!" - подчеркнул в завершение Амандык Баталов.
Затем аким области провел церемонию награждения победителей конкурса "Ана тілі аруы".
Празднование продолжилось яркой концертной программой, в которой приняли участие как местные артисты, так и звезды казахстанской эстрады. А уже вечером будет организована молодежная дископрограмма.
Стоит отметить, что с раннего утра аким области А.Баталов принял участие в церемонии традиционного открытия родника «Бұлақ көрсең, көзін аш».
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