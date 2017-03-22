Булат Бакауов принял участие в обряде тусау кесер

Тусау кесер - разрезание пут на ногах, символизирующее начало нового этапа в жизни ребенка – умение ходить, познавать мир. Наши предки были уверены, если не провести этот ритуал, то ребенок будет часто спотыкаться, будет неуверенным и неуклюжим.





Согласно обычаю, для проведения «тусау кесу» готовят пестрый жгутик – «ала жип», переплетенный из нескольких шерстяных ниток разных ярких цветов, имеющий размер приблизительно 50-60 см. Этот жгутик называют «тусау» – путы. Цвет ниток состоит из трех цветов: белый – символ чистоты, зеленый – здоровье и долголетие и красный – символ достатка. В старину «ала жип» делали из нитей белого и черного цветов, символизирующих философию и реальности мира – добро и зло, свет и тьму, тепло и холод.







