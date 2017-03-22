Безумный прием казахстанского борца, после которого ты захочешь играть им в Mortal Kombat

22 марта 2017, 16:24

Соревнования проходили в Караганде.

Во время международного турнира по сабмишн файтингу и бразильскому джиу-джитсу, прошедшего в Казахстане, хозяин матов применил очень зрелищный прием, передает Eurosport.ru.

Соперник атаковал, но борец из Казахстана применил его силу против него же самого и победил.


Фото: скриншот

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