Безумный прием казахстанского борца, после которого ты захочешь играть им в Mortal Kombat

Во время международного турнира по сабмишн файтингу и бразильскому джиу-джитсу, прошедшего в Казахстане, хозяин матов применил очень зрелищный прием, передает Eurosport.ru.





Соперник атаковал, но борец из Казахстана применил его силу против него же самого и победил.







