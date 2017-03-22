Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МИД РК выясняет, находились ли граждане Казахстана на месте терактов в Лондоне

22 марта 2017, 22:36

Казахстанские дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Лондона.


Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, находились ли казахстанцы на месте терактов в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

"Наши дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. Информация о казахстанцах выясняется", - сообщил по телефону руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, в Лондоне примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента. Инцидент произошел около 20:40 по времени Астаны. Сообщается о 12 пострадавших, точное число уточняется. Полиция Лондона расценивает произошедшее как теракт. По данным СМИ, не менее восьми вооруженных полицейских вывели премьер-министра Терезу Мэй через несколько минут после инцидента и посадили ее в машину в нескольких десятках метров от здания. Она находится вне опасности.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: azh.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...