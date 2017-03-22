МИД РК выясняет, находились ли граждане Казахстана на месте терактов в Лондоне
22 марта 2017, 22:36
Казахстанские дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Лондона.
Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, находились ли казахстанцы на месте терактов в Лондоне, сообщает Zakon.kz.
"Наши дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами. Информация о казахстанцах выясняется", - сообщил по телефону руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
Напомним, в Лондоне примерно в одно и то же время автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и была открыта стрельба возле здания британского парламента. Инцидент произошел около 20:40 по времени Астаны. Сообщается о 12 пострадавших, точное число уточняется. Полиция Лондона расценивает произошедшее как теракт. По данным СМИ, не менее восьми вооруженных полицейских вывели премьер-министра Терезу Мэй через несколько минут после инцидента и посадили ее в машину в нескольких десятках метров от здания. Она находится вне опасности.
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Фото: azh.kz.
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