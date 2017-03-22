Кипрские футболисты забили три мяча за 12 минут в ворота сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче, который проходит в Ларнаке на стадионе "Антонис Пападопулос", сообщает сообщает Vesti.kz





После первого тайма подопечные Александра Бородюка благодаря голу Таната Нусербаева выигрывали со счетом 1:0. Однако на 56-й минуте Несторас Митидис сравнял счет, а затем Фанос Кателарис на 62-й и Димитрис Христофи на 67-й сделали счет 3:1 в пользу хозяев.





Со статистикой матча можно ознакомиться здесь. Добавим, что 26 марта в Ереване казахстанская сборная сыграет с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.



