Кипрские футболисты забили три мяча за 12 минут в ворота сборной Казахстана

22 марта 2017, 23:46

После первого тайма казахстанские футболисты вели в счете.

Кипрские футболисты забили три мяча за 12 минут в ворота сборной Казахстана по футболу в товарищеском матче, который проходит в Ларнаке на стадионе "Антонис Пападопулос", сообщает Vesti.kz.

После первого тайма подопечные Александра Бородюка благодаря голу Таната Нусербаева выигрывали со счетом 1:0. Однако на 56-й минуте Несторас Митидис сравнял счет, а затем Фанос Кателарис на 62-й и Димитрис Христофи на 67-й сделали счет 3:1 в пользу хозяев.

Со статистикой матча можно ознакомиться здесь. Добавим, что 26 марта в Ереване казахстанская сборная сыграет с Арменией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Фото с сайта УЕФА.

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