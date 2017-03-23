Более 20 тысяч актюбинцев приняли участие в праздновании Наурыз мейрамы
23 марта 2017, 10:19
В честь Наурыз мейрамы в регионе организовано свыше 1000 мероприятий.
В народных гуляньях в честь Наурыз мейрамы в Актюбинской области приняли участие десятки тысяч человек. Самым массовым праздник получился в г. Актобе. По данным акимата г. Актобе, праздничные торжества, организованные в областном центре, собрали более 20 тысяч человек.
«Несмотря на холодную погоду, здесь собрались тысячи людей разных национальностей, и это в очередной раз демонстрирует, что казахстанцы, несмотря на разные нации и религии, живут как единая семья. Единство, стабильность, дружба, мир и согласие - это наше главное богатство, ставшее возможным благодаря мудрой политике мира и согласия Президента Нурсултана Назарбаева», - отметил в поздравительной речи аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбваев, посетивший парк имени Первого Президента, где проходили главные праздничные торжества.
В честь Наурыз мейрамы в регионе организовано свыше 1000 мероприятий. В Актобе было установлено более 75 нарядных юрт с национальным убранством. Самый большой юрточный аул из 30 юрт был организован предприятиями и учреждениями в парке имени Первого Президента. Этноаул осмотрел аким области Бердыбек Сапарбаев. В том числе, глава региона побывал в юрте ФК «Актобе», которую клуб установил впервые. Отметим, участие в празднике, по приглашению акима области, приняли светила отечественной медицины Серик Акшолаков, Торегельды Шарманов и Жаксылык Доскалиев. Во время посещения одной из юрт почетных гостей пригласили провести древний казахский обряд «тұсау кесер». Обряд провел ведущий нейрохирург Казахстана Серик Акшолаков.
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