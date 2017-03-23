МИД РК: Астана и Ташкент подпишут декларацию об углублении сотрудничества

Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут в Астане в четверг декларацию об углублении сотрудничества между двумя странами, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.





В среду, 22 марта Мирзиёев прибыл в Астану с первым государственным визитом. В четверг, 23 марта, состоится встреча Назарбаева и Мирзиёева, в этот же день в Астане состоится казахстанско-узбекский бизнес-форум.





"Это первый государственный визит, который совершает президент Узбекистана после его избрания на этот пост, ожидается подписание целого ряда документов. Будет подписана совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укрепления добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном. Она будет подписываться главами государств. Это основополагающий документ", — сказал Абдрахманов журналистам.





"Для экономического сотрудничества огромное значение будет иметь так называемая стратегия экономического сотрудничества. Это межправительственный документ, он рассчитан на 2017-2019 годы", — добавил он.





Министр отметил, что для деловых кругов двух стран большое значение будет иметь протокол о внесении изменений и дополнений в уже существующее соглашение Астаны и Ташкента об избежание двойного налогообложения.





"Для наших простых граждан практическое значение будет иметь протокол о внесении изменений и дополнений в уже существующее соглашение о международном автомобильном сообщении, которое было подписано в 2006 году. Мы продолжаем развивать наше транспортное сообщение между двумя странами", — продолжил глава казахстанского форин-офиса.





Два министерства обороны на уровне министров подпишут документ о военном сотрудничестве, кроме того, анонсируется документ о военно-техническом сотрудничестве.





"Мы с моим коллегой господином Камиловым (министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов – прим.) подпишем программу сотрудничества между министерствами иностранных дел, вы понимаете, что между двумя соседними братскими государствами есть большой перечень вопросов, который внешнеполитические ведомства держат в центре своего внимания в том числе в свете нашего членства в Совете безопасности ООН", — продолжил Абдрахманов.





По его словам, будут внесены имения и дополнения в один из документов, который относится к соглашению о пунктах пропуска государственной границы. "В 2006 году мы принимали и сейчас туда будут внесены изменения для того, чтобы еще более упростить для граждан двух наших стран пересечение границы и обмен делегациями бизнеса, культурные связи, туризм. Также большое значение придается соглашению о межрегиональном сотрудничестве. Вы знаете, у нас граница между Казахстаном и Узбекистаном составляет 2 тысячи 350 километров. Межрегиональное сотрудничество, в том числе приграничное, имеет огромное значение, и главы областей есть в составах делегаций", — добавил глава казахстанского МИДа.





Помимо этого, в рамках визита ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Сенатами парламентов двух стран. "Я прошу обратить внимание на Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и интернациональным культурным центром Узбекистана", — добавил Абдрахманов.





Казахстанский министр добавил, что в рамках визита планируется заключить соглашение между внешнеторговой палатой Казахстана и торгово-промышленной палатой Узбекистана, при этом данные структуры создадут деловой совет.







