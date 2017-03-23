Ш.Мирзиёев выразил благодарность руководству Казахстана за доверительные переговоры

По итогам встречи Президентов Казахстана и Узбекистана были подписан ряд документов.

Состоялись переговоры с Президентов Казахстана и Узбекистана в расширенном составе, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня, а также обсудили стратегические направления развития двустороннего сотрудничества.





- Ваш первый государственный визит в качестве Президента проходит в дни празднования Наурыза и в год 25-летия с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами. Казахстан готов создать все условия для того, чтобы визит делегации из Узбекистана был продуктивным, - сказал Глава государства.





Президент Казахстана подчеркнул, что за четверть века сотрудничества было подписано 100 соглашений в различных сферах, ключевыми из которых являются Договор о вечной дружбе и Договор о стратегическом партнерстве.





Нурсултан Назарбаев отдельно отметил вклад первого президента Узбекистана И.Каримова в укрепление отношений между двумя странами.





- Общность истории, языка и традиций, соседство наших народов предопределили тесное казахстанско-узбекское взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Особый характер нашим отношениям придают диаспоры, проживающие в Казахстане и Узбекистане. Они являются «живым мостом» между двумя странами. Наш курс на углубление дружбы и сотрудничества с вашей страной остается неизменным, - отметил Президент Казахстана.





Глава государства назвал торгово-экономическое сотрудничество между Астаной и Ташкентом стержнем двусторонних отношений. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что, несмотря на снижение конъюнктуры рыночных цен в 2016 году на 9%, в физическом выражении торговля между странами выросла на 16%.





- На сегодняшний день в Казахстане представлено около 800 действующих предприятий с участием узбекского капитала. В эти часы в Астане проходит бизнес-форум, где участвуют по 250 бизнесменов с каждой стороны. По итогам планируется принятие пакета из порядка 75 коммерческих договоров, - сказал Президент Казахстана.





Глава государства отметил, что с момента предыдущей встречи с Ш.Мирзиёевым в Самарканде, двусторонние контакты в сферах промышленности, бизнеса, энергетики, транспорта, а также космической и туристической отраслях существенно активизировались.





При этом Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул реализацию транзитно-транспортного сотрудничества, в том числе запуск скоростного железнодорожного сообщения Астана – Ташкент, а также новых авиа и автобусных рейсов.





В завершение выступления Глава государства поблагодарил Ш.Мирзиёева за принятие решения о полномасштабном участии Узбекистана во всемирной выставке «ЭКСПО-2017», выразив уверенность в том, что это позволит продемонстрировать лучшие достижения Республики Узбекистан перед всем миром.





В свою очередь, Ш.Мирзиёев выразил благодарность руководству Казахстана за доверительные переговоры, которые создают основу для развития межгосударственных отношений.





- Настоящий визит мы расцениваем как продолжение открытого диалога, который состоялся между нами в Самарканде. Сегодняшний бизнес-форум является показателем серьезных намерений узбекской стороны в развитии торгово-экономических связей, - сказал Президент Узбекистана.





Глава Республики Узбекистан подчеркнул роль Нурсултана Назарбаева в укреплении дружбы народов двух государств. Также Ш.Мирзиёев отметил важность налаживания межпарламентских и межрегиональных контактов.





В завершение встречи главы двух государств дали совместный брифинг для представителей средств массовой информации.





По итогам встречи Президентов Казахстана и Узбекистана были подписаны следующие документы:





- Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве;

- Стратегия экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан на 2017-2019 годы;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества;

- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017-2018 годы;

- Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Республики Узбекистан о военном сотрудничестве.