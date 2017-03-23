Следствие рассматривает две версии убийства экс-депутата Вороненкова
23 марта 2017, 22:10
Одна из версии связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Правоохранители Украины завершили следственные действия на месте убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в четверг в центре Киева, сообщает РИА Новости.
Следствие рассматривает две версии его убийства, одна из которых, по словам правоохранителей, связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Киллер, также получивший ранения в перестрелке, скончался в больнице.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве заявили, что шокированы такими заявлениями украинского лидера и считают, что обвинения Киева в адрес РФ исключают непредвзятое расследование убийства экс-депутата Госдумы.
Фото: РИА Новости. Стрингер.
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