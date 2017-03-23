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Следствие рассматривает две версии убийства экс-депутата Вороненкова

23 марта 2017, 22:10

Одна из версии связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.


Правоохранители Украины завершили следственные действия на месте убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которого застрелили в четверг в центре Киева, сообщает РИА Новости.

Следствие рассматривает две версии его убийства, одна из которых, по словам правоохранителей, связана с делом о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Киллер, также получивший ранения в перестрелке, скончался в больнице.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве заявили, что шокированы такими заявлениями украинского лидера и считают, что обвинения Киева в адрес РФ исключают непредвзятое расследование убийства экс-депутата Госдумы.

Фото: РИА Новости. Стрингер.

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