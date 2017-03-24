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Ануар Нурпеисов прояснил ситуацию с нашумевшим высказыванием о казахах

24 марта 2017, 00:25

Он разъяснил, что имел в виду, выступая на курултае блогеров в Атырау.


Актер Ануар Нурпеисов заявил, что скандальные высказывания о казахах, которое он озвучил на форуме блогеров в Атырау, были вырваны из контекста.

В четверг в ряде казахстанских СМИ была опубликована новость о том, что Ануар Нурпеисов, также известный как автор блогов, в своей речи на курултае в Атырау произнес фразу, которая вызвала негодование в соцсетях.

"Мои слова вырваны из контекста, когда написали, что я заявил категорично о том, что казахов не будет через 500-1000 лет. Полный абсурд!", — прокомментировал Нурпеисов.

"Мне задали следующий вопрос: как вы знаете, социальные сети влияют на развитие и воспитание молодежи. Не считаете ли вы, что соцсети отдаляют нынешнюю молодежь от национальной идентичности. На что я ответил, что мир не стоит на месте, развивается и мы не может стоять. Нам надо развиваться и это нормальный процесс. Не надо держаться за национальности как за последний институт нашей идентичности. Да, это здорово, но не исключено, что национальность казахов, как и любая другая национальность, может не исчезнуть через 500 или 1000 лет. Футурологи говорят, что возможно через какое-то время в принципе понятие "национальность" сотрется. Мы глобализируемся, консолидируемся, так как мы игроки глобального мира", — пояснил актер.

Он добавил, что некоторые казахстанские средства массовой информации своими противоречивыми заголовками материалами пытаются поднять рейтинг.

"Я не провидец, а человек который может только предполагать и озвучил мнение футурологов. Обидно, что есть такие СМИ, которые могут вырвать слова из контекста для того, чтобы получить сенсацию и развить из этого скандал, который не нужен ни мне, ни обществу", — посетовал собеседник.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Николай Хижняк.

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