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В США будут проверять соцсети подозрительных лиц перед выдачей виз

24 марта 2017, 08:27

Подобная мера вводится в связи с намерением президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику.


Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон поручил представителям дипломатических миссий страны перед выдачей виз проверять профили соцсетей подозрительных лиц, а также людей, которые когда-либо бывали на территориях, где действует террористическая группировка ИГИЛ, передает Life.ru.

По словам источника агентства, ведомство на сегодняшний день редко проводит такую проверку.

Как сообщают СМИ, подобная мера вводится в связи с намерением президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику. Дипмиссиям также поручено представлять свои рекомендации относительно того, какие категории подающих документы на визу необходимо проверять более тщательно.

Фото: РИА Новости

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