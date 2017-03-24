В США будут проверять соцсети подозрительных лиц перед выдачей виз
24 марта 2017, 08:27
Подобная мера вводится в связи с намерением президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику.
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон поручил представителям дипломатических миссий страны перед выдачей виз проверять профили соцсетей подозрительных лиц, а также людей, которые когда-либо бывали на территориях, где действует террористическая группировка ИГИЛ, передает Life.ru.
По словам источника агентства, ведомство на сегодняшний день редко проводит такую проверку.
Как сообщают СМИ, подобная мера вводится в связи с намерением президента США Дональда Трампа ужесточить миграционную политику. Дипмиссиям также поручено представлять свои рекомендации относительно того, какие категории подающих документы на визу необходимо проверять более тщательно.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850044-5b1a4b1d8916971d5b72670c93ebdc2e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...