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СМИ сообщили о готовности Северной Кореи к ядерному испытанию

24 марта 2017, 08:55

По оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта.


Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, об этом со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.

"По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына", — приводит агентство слова источника, который кроме того добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с военными США внимательно следят за ядерными объектами КНДР.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они сообщили о том, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.

Северная Корея в прошлом году провела два ядерных взрыва на полигоне Пунгери, они стали четвертым и пятым испытанием ядерного оружия в этой стране.

Фото: РИА Новости

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