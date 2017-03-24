СМИ сообщили о готовности Северной Кореи к ядерному испытанию

"По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына", — приводит агентство слова источника, который кроме того добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с военными США внимательно следят за ядерными объектами КНДР.





Ранее телекомпания Fox News сообщила, что по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они сообщили о том, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.





Северная Корея в прошлом году провела два ядерных взрыва на полигоне Пунгери, они стали четвертым и пятым испытанием ядерного оружия в этой стране.