Кандидат в президенты Франции Фийон обвинил Олланда в злоупотреблении властью

В ответ на это Елисейский дворец заявил, что Олланд «самым жестким образом осуждает ложные обвинения Фийона».

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил президента Франсуа Олланда в том, что тот, злоупотребляя своим положением, способствует компрометирующим утечкам с целью предотвратить его избрание. Об этом сообщает Об этом сообщает Reuters





Фийон, в частности, указал на то, что подконтрольные власти газеты получили документы через 48 часов после их изъятия при обыске в его кабинете в Национальном собрании. «Кто им дает эти документы?» — задался он вопросом.





Когда Фийона спросили, кто, по его мнению, несет за это ответственность — те или иные политики либо система правосудия, кандидат заявил: «Я пойду гораздо дальше, я обвиняю президента республики».





В ответ на это Елисейский дворец заявил, что Олланд «самым жестким образом осуждает ложные обвинения Фийона». «Исполнительная власть никогда не вмешивалась в какие-либо судебные процедуры и всегда была неукоснительна привержена независимости судебной власти», — говорится в заявлении.





Кроме того, Фийон потребовал расследования заявлений, которые, по его словам, содержатся в готовящейся к публикации книге двух журналистов. По их сведениям, президенту регулярно передавалась информация о телефонных разговорах, которые вели интересующие Олланда политики.





В отношении Фийона 14 марта было открыто официальное расследование в связи с фиктивным трудоустройством его жены и детей. Спустя три дня стало известно, что следователей заинтересовало происхождение нескольких роскошных костюмов, покупку которых оплачивал некий анонимный друг Фийона.





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