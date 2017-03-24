Киев заявил, что убийца Вороненкова действовал по указаниям спецслужб России

Убийца бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Дениса Вороненкова работал на российские спецслужбы и был внедрен в силовые структуры Украины.

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова работал в силовых структурах Украины под прикрытием российских спецслужб, заявил советник главы МВД республики Антон Геращенко. По его словам, нападавший «получил приказ на ликвидацию «врага России».





Убийца бывшего депутата Государственной думы от КПРФ Дениса Вороненкова работал на российские спецслужбы и был внедрен в силовые структуры Украины. Об этом заявил заместитель главы МВД республики, народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1», передает агентство «Укринформ».





«Он [экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. — РБК] был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходившим там службу, а затем получившим приказ на ликвидацию «врага России», — сказал Геращенко в программе «Право на власть».





Собеседник телеканала уточнил, что в 2014 году нападавший готовился в России к спецоперации по внедрению в Национальную гвардию Украины. По его словам, правоохранителям уже стала известна личность и биография убийцы.

«Можно с уверенностью сказать: господин Вороненков был убит агентом российских спецслужб, гражданином Украины», — отметил Геращенко, предположив, что в ближайшее время генпрокурор Украины и глава СБУ проведут официальную пресс-конференцию, на которой раскроют всю известную к настоящему времени информацию.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в интервью телеканалу «112 Украина» подчеркнул, что сам убитый экс-депутат имел «достаточно серьезный массив информации» относительно участия президента России Владимира Путина и российских спецслужб во внутренних делах Украины.

«Речь шла не только о Януковиче, а, безусловно, Денис Вороненков имел достаточно серьезный массив информации относительно непосредственного участия президента России Путина и собственно РФ, их спецслужб, к развалу Украины изнутри и до фактического намерения уничтожить Украину как европейское государство», — сказал Шкиряк.

Ранее стало известно о том, что у нападавшего было найдено служебное удостоверение Национальной гвардии Украины, где, по словам Геращенко, он служил на протяжении 13 месяцев. По данным источников агентства УНН в правительстве, убийца в 2014-2015 годах служил в одном из добровольческих батальонов, который участвует в боевых действиях в Донбассе.

Собеседники издания «Страна.ua» добавляют, что документы, найденные у нападавшего, были выданы частью № 3057 Нацгвардии, в которую некоторое время входил батальон «Донбасс». К этой же части относится формирование «Азов», против деятельности которого Россия завела уголовное дело.

