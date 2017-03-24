Политологи назвали главные риски для президентской кампании Путина
24 марта 2017, 10:11
Одним из главных рисков для президентской кампании-2018 Владимира Путина может стать оппозиционный фактор
Ухудшение социальной и экономической ситуации в России, активность оппозиции, возрастающая роль интернета, обострение конфликта в околокремлевских кругах и возраст Путина — главные риски для его президентской кампании. Об этом заявили политологи холдинга «Минченко консалтинг».
Основные риски
Одним из главных рисков для президентской кампании-2018 Владимира Путина может стать оппозиционный фактор: у Алексея Навального и других представителей несистемной оппозиции есть время, чтобы подготовить собственные кампании. Кроме того, оппозиционеры призовут электорат голосовать за любого другого кандидата, так как «Путин и так победит». Об этом в своем исследовании «Сценарии позиционирования Путина» (есть у РБК) заявили эксперты холдинга «Минченко консалтинг» — Евгений Минченко и Кирилл Петров — и депутат красноярского горсовета Сергей Толмачев.
Среди других серьезных рисков — ухудшение социальной и экономической ситуации в стране, возраст Путина (ему на момент выборов будет 65 лет, напоминают авторы) и повышение явки. На прошлых президентских выборах она составила 65,34%, а Кремль стремится к 70% явки и к 70% поддержки нынешнего президента (в 2012 году он получил 63,6% голосов).
Также успеху кампании могут угрожать недоверие к результатам выборов и протесты в социальной сфере, которые за последние годы трансформировались в политические. В пример для РБК Минченко привел выступления в Красноярске против загрязнения атмосферы и митинги обманутых вкладчиков в Татарстане. Не на руку кандидату от власти на выборах сыграет и обострение конфликтов в околокремлевских кругах — в так называемом Политбюро 2.0 (этот фактор авторы доклада склонны считать самым серьезным).
Политолог Игорь Бунин не согласился с Минченко в оценке рисков. «Я не согласен с обострением конфликтов в «Политбюро». Поскольку не стопроцентно нам известно решение Путина, пойдет он на выборы или нет. Если не пойдет — ситуация будет совершенно другая», — сказал он РБК.По мнению Бунина, «скрепляющим элементом» элиты и общества является сам Путин. «Эта скрепа не очень сильная, но она последняя и очень важная. И общество не желало бы сейчас эту скрепу выбросить, вот и все», — пояснил он РБК.
Политолог Николай Миронов считает, что авторы доклада неверно оценили риски для президентской кампании Путина: по его мнению, серьезнейшим станет как раз социальный фактор. «И речь идет даже не о социальных протестах, а о социальной напряженности. Это серьезнее, потому что о протестах хотя бы говорят вслух, а напряженность невозможно измерить, но она есть, и эти проблемы обсуждаются на каждой кухне», — отметил эксперт.
Образ президента
Политологи «Минченко Консалтинг» считают, что в президентской гонке Путин выберет для себя образ «правителя-мудреца» и «собирателя земель русских». В этом случае, вероятнее всего, кампания будет привязана к истории с присоединением Крыма. Именно в годовщину этого события пройдет день выборов.
Минченко, один из авторов доклада, считает, что новой кампании Путина нужна «большая цель». «По большому счету, перезагрузка нынешнего срока президента произошла после крымских событий, когда появилась большая цель, — пояснил он РБК. — Было бы логично, если такая большая цель следующего президентского срока была бы заявлена до выборов».
Этот образ — не новый, в частности, «крымская» история постоянно используется в целях повышения президентского рейтинга еще с 2014 года, уточнили политологи. В период с 2012 по 2018 годы на руку Путину как «лидеру нации» сыграли Олимпиада 2014 года и эпизоды, которые политологи называют символической победой над Западом. Речь идет, в частности, о сирийской военной операции, победе на выборах в США Дональда Трампа, который известен связями с Россией, и победы на выборах в Болгарии и Молдавии пророссийских кандидатов.
Образ президента изменился с выборов 2012 года, указывается в докладе. Тогда, после протестов на Болотной площади, Путин принял имидж защитника интересов России. В ходе кампании он сделал акцент на открытость (к примеру, в 2012 году он опубликовал семь статей в разных изданиях).
В период с 2004 по 2008 год президент сумел создать для себя образ «чудотворца»: он принял несколько запоминающихся решений. Так, он добился стабилизации ситуации на Северном Кавказе и назначения России столицей Олимпийских игр-2014, а также отменил губернаторские выборы, говорится в докладе.
Этот образ похож на его имидж в 2000-2004 годах: тогда Путин выступил в образе «защитника». Основой этого образа стали его действия после терактов в московском метро и в Беслане в 2004 году. До этого, в начале 2000-х, Путин использовал образ «героя-победителя», который сумел справиться с кризисом 1998 года и второй чеченской кампанией, полагают авторы доклада.
Сценарии кампании
Авторы доклада назвали два сценария президентской кампании Путина: референдумный и сценарий тестирования молодых политиков от парламентских и непарламентских партий.
Первый из них возможен в том случае, если оппонентами президента станут прежние участники выборов — лидеры парламентских и непарламентских партий. Представитель «Яблока» Григорий Явлинский заявил о том, что будет баллотироваться, еще в сентябре 2016 года, а Владимир Жириновский пообещал, что ЛДПР выдвинет своего кандидата в декабре 2017 года, скорее всего этим кандидатом будет сам партийный вождь.
Минченко охарактеризовал повестку первого варианта сценария так — «давайте поблагодарим президента за то, что он хорошо работает». «Мне этот сценарий кажется достаточно уязвимым. Потому что любые выборы они не про прошлое, а про будущее. А если про будущее, тогда президент должен предлагать или новую повестку или новую команду, или новые идеи», — пояснил он.
Второй вариант, по мнению политолога, более вероятен. «Поскольку образ Путина сейчас на пике, он такой правитель-мудрец, ему кроме как с Махатма Ганди поговорить не с кем, но, к сожалению, он уже недоступен. Соответственно, следующий вариант развития этого образа — это «правитель-учитель», который учит команду (и не обязательно личную)», — пояснил Минченко.
По мнению политолога Игоря Бунина, появление «новой команды» молодых политиков не является вероятным. «Вот проблема: из кого будут состоять оппоненты Путина. Мы понимаем, что всех оппонентов формирует власть, а не сами они появляются из неоткуда», — пояснил он.
При этом выдвижение самого сильного, по мнению политолога, из оппозиционных кандидатов, Алексея Навального, если и произойдет, то будет сопровождаться расколом «в самом Политбюро». Поэтому эксперт считает его не очень возможным.
С ним согласен политолог Николай Миронов: по его словам, выдвижение сильных кандидатов от оппозиции маловероятно, потому что «оппозиция купирована».
Отставка правительства
Эксперты напомнили: перед каждыми президентскими выборами с 2004 года правительство отправлялось в отставку — реальную или объявленную. Нынешнюю отставку и назначение премьер-министра можно ожидать либо в мае 2017, либо в конце лета, либо в январе 2018 года.
По мнению Минченко, намеки на это есть: «Вот [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков говорит: «а я не знаю, где [премьер Дмитрий] Медведев, вон, [пресс-секретаря Медведева Наталью] Тимакову спросите». Это знаки, что правительство могут и отставить, что не все у него гладко», — пояснил РБК эксперт.
Кандидатура на пост премьер-министра в этом случае будет напрямую зависеть от того, какой сценарий Кремль выберет для нового президентского срока Путина. Минченко рассказал РБК, что видит «четыре базовых сценария»: «модель первая — ставка на крупный частный бизнес, вторая — ставка на госкорпорации, третья — распределительная бюрократическая экономика, государство само распределяет ресурсы между участниками с помощью хитрых дорожных карт и KPI'ев». В этом случае президента будут активно поддерживать те, кто эти ресурсы получит, отметил политолог.
Четвертой моделью, по словам Минченко, является «стратегия ускоренного развития со ставкой на перезапуск приоритетных инфраструктурных проектов». «Под каждую из этих стратегий есть фамилии: ставка на крупный бизнес — Медведев, ставка на распределительную экономику — [мэр Москвы Сергей] Собянин, на госкорпорации — кто-то от [гендиректора «Ростеха» Сергея] Чемезова или от [главы «Роснефти» Игоря] Сечина, инфраструктурные проекты — кто-то типа [полпреда Юрия] Трутнева, ускоренное технократическое развитие — [экс-министр Алексей] Кудрин».
Но этими фамилиями список претендентов на кресло главы правительства не ограничивается, добавил Минченко.
Политолог Миронов самым вероятным из названных Минченко претендентов на пост премьера назвал Трутнева. «Сейчас власти нужен премьер без креативности, серьезный технократ, который научит правительство работать, и это — Трутнев, он больше всего подходит на роль», — отметил эксперт. По словам Миронова, Медведев «неплохо справлялся со своими обязанностями», но его замена — вопрос практически решенный, потому что у нового президентского срока «должны выйти на первый план и новые лица».
Внешняя угроза
Какой бы сценарий нового президентского срока ни выбрал Кремль, сильнейшее влияние на него будет оказывать внешняя повестка, сообщается в докладе. Как объяснил Минченко, «попытка переворота в Белоруссии, к примеру, или резкое ухудшение отношений с Америкой очень сильно повлияет на повестку президентской работы, а если это произойдет до выборов — то и на повестку кампании». Также очень большое влияние на президентскую гонку окажут президентские выборы во Франции и парламентские — в Германии в 2017 году, считает эксперт.
Источник РБК
Фото: Pool / Reuters
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