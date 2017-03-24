Политологи назвали главные риски для президентской кампании Путина

Ухудшение социальной и экономической ситуации в России, активность оппозиции, возрастающая роль интернета, обострение конфликта в околокремлевских кругах и возраст Путина — главные риски для его президентской кампании. Об этом заявили политологи холдинга «Минченко консалтинг».

Основные риски

Одним из главных рисков для президентской кампании-2018 Владимира Путина может стать оппозиционный фактор: у Алексея Навального и других представителей несистемной оппозиции есть время, чтобы подготовить собственные кампании. Кроме того, оппозиционеры призовут электорат голосовать за любого другого кандидата, так как «Путин и так победит». Об этом в своем исследовании «Сценарии позиционирования Путина» (есть у РБК) заявили эксперты холдинга «Минченко консалтинг» — Евгений Минченко и Кирилл Петров — и депутат красноярского горсовета Сергей Толмачев.

​Среди других серьезных рисков — ухудшение социальной и экономической ситуации в стране, возраст Путина (ему на момент выборов будет 65 лет, напоминают авторы) и повышение явки. На прошлых президентских выборах она составила 65,34%, а Кремль стремится к 70% явки и к 70% поддержки нынешнего президента (в 2012 году он получил 63,6% голосов).





Также успеху кампании могут угрожать недоверие к результатам выборов и протесты в социальной сфере, которые за последние годы трансформировались в политические. В пример для РБК Минченко привел выступления в Красноярске против загрязнения атмосферы и митинги обманутых вкладчиков в Татарстане. Не на руку кандидату от власти на выборах сыграет и обострение конфликтов в околокремлевских кругах — в так называемом Политбюро 2.0 (этот фактор авторы доклада склонны считать самым серьезным).





Политолог Игорь Бунин не согласился с Минченко в оценке рисков. «Я не согласен с обострением конфликтов в «Политбюро». Поскольку не стопроцентно нам известно решение Путина, пойдет он на выборы или нет. Если не пойдет — ситуация будет совершенно другая», — сказал он РБК.По мнению Бунина, «скрепляющим элементом» элиты и общества является сам Путин. «Эта скрепа не очень сильная, но она последняя и очень важная. И общество не желало бы сейчас эту скрепу выбросить, вот и все», — пояснил он РБК.





Политолог Николай Миронов считает, что авторы доклада неверно оценили риски для президентской кампании Путина: по его мнению, серьезнейшим станет как раз социальный фактор. «И речь идет даже не о социальных протестах, а о социальной напряженности. Это серьезнее, потому что о протестах хотя бы говорят вслух, а напряженность невозможно измерить, но она есть, и эти проблемы обсуждаются на каждой кухне», — отметил эксперт.





Образ президента



