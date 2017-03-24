Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров и грузов

​

Стратегию действий по формированию единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) представил заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Негрей участникам XIII Международного транспортного форума «Юг Транс-2017».

Как отметил представитель ЕЭК, «формирование единого транспортного пространства обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров, перемещение грузов и транспортных средств, техническую и технологическую совместимость транспортных систем государств Союза».

Между тем, уже можно говорить об определенных результатах по формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС. Это стало возможным благодаря конструктивному диалогу Комиссии и представителей стран-партнеров по Союзу. Отменена разрешительная система на международные автомобильные перевозки грузов между государствами-членами, контроль в сфере автотранспорта перенесен на внешнюю границу ЕАЭС. Кроме того, налажен информационный обмен между органами, осуществляющими транспортный контроль, проведена унификация внутригосударственных тарифов по перевозке грузов по видам сообщений: экспортный, импортный и внутригосударственный.

Сергей Негрей рассказал, что «дорожная карта» по реализации Основных направлений и этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики по воздушному транспорту будет разработана к лету этого года. Аналогичные по содержанию документы по развитию других видов транспорта и транспортной инфраструктуры появятся к 31 декабря 2017 года. Он проинформировал участников форума о согласованном со странами «пятерки» перечне основных инфраструктурных проектов Союза в сфере транспорта по сопряжению ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового пути. Реализация инициатив приведет к значительному синергетическому эффекту.

В рамках форума были также достигнуты предварительные договоренности по более тесному взаимодействию с представителями бизнес-сообщества. Сотрудничество будет способствовать решению проблемных вопросов в транспортной сфере Союза.