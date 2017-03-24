Торговля нефтью и нефтепродуктами будет проходить в рамках единого биржевого пространства

Вопросы организации биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в рамках разрабатываемой Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались на заседании рабочей группы при Консультативном комитете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по нефти и газу. В нем участвовали представители уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, нефтегазовых компаний и научных учреждений.

Участники встречи согласились, что биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами будет проходить в рамках единого биржевого пространства и формироваться на основе взаимодействия биржевых площадок государств Союза. Отработку технологических процессов планируется завершить к 2021 году.

«Участники общих рынков нефти и нефтепродуктов получат прозрачный механизм формирования рыночной цены посредством учета биржевых и внебиржевых индикаторов на нефть и нефтепродукты в рамках ЕАЭС», - отметил директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец.

С началом проведения торгов на одной из таких площадок - Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже объем торгов нефтью и нефтепродуктами с 2008 по 2016 год вырос более чем в 600 раз и составил более 15% от внутреннего потребления в Российской Федерации. В 2008 и 2016 годах объем торгов нефти и нефтепродуктов составлял 27 тыс. тонн и 17 млн тонн соответственно.

В рамках встречи обсуждался и ряд других тем, в том числе необходимость создания вспомогательных органов контроля для управления и обеспечения функционирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также механизмов ценового надзора и антимонопольного регулирования. По мнению ряда участников встречи, эти положения избыточны и могут оказаться препятствием для свободной и конкурентной торговли.

Одним из ключевых вопросов заседания был вопрос о внебиржевых ценовых индикаторах общих рынков нефти и нефтепродуктов. Комиссия по предложению Минэнерго России рассматривает возможность их учета при заключении контрактов на поставку физических объемов нефти и нефтепродуктов. Предлагается учитывать индексы цен внебиржевых торгов, которые регистрируются операторами. Среди других предложений - использование при заключении контрактов рассчитанных на основании котировок индексов цен, которые публикуются информационными аналитическими агентствами.

Дополнительного обсуждения требуют вопросы определения порядка приоритетного обеспечения внутренних рынков нефтью и нефтепродуктами, определения и распределения технической возможности транспортировки доступа к системам транспортировки, создания недискриминационных условий для потребителей нефти, лицензирования торговли нефтепродуктами на общих рынках.

Очередное заседание рабочей группы пройдет в апреле 2017 года.

Справка

Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 предусмотрено, что Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов должна быть утверждена до 1 января 2018 года. На втором этапе с 2018 по 2023 годы предстоит выполнение ряда мероприятий, в том числе разработка правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов и правил торговли на общих рынках. Мероприятия проекта должны быть реализованы до 1 января 2024 года.

На завершающем этапе речь идет о заключении и вступлении в силу международного договора в рамках Союза о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. Документ содержит в том числе единые правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенным на территориях государств-членов. Такой договор должен вступить в силу не позднее 1 января 2025 года.

Топливно-энергетический комплекс государств Союза имеет мощный интеграционный потенциал, способный стать локомотивом интеграции в ЕАЭС. В странах-партнерах сосредоточен существенный совокупный запас энергоресурсов: примерно 1/5 мировых запасов природного газа и 7% мировых запасов нефти. Не менее важной составляющей является наличие в странах ЕАЭС взаимосвязанных объектов энергетической инфраструктуры, созданной как часть единой энергетической системы бывшего СССР. Значимость топливно-энергетического комплекса также определяется значительной долей в валовом внутреннем продукте (ВВП) и промышленном производстве государств Союза — 1/6 совокупного ВВП и 1/3 промышленного производства соответственно.