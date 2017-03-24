Безопасность - это уверенность в том, что медицинская помощь будет оказана.

Министр здравоохранения: Нужно обучить всех медиков международным стандартам неотложной помощи





Экстренно обучать медработников международным стандартам неотложной медицинской помощи, например, Basic Life Support, Advanced Life Support предложил сегодня министр здравоохранения в ходе посещения в Астане городской поликлиники №5 , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«То есть тем вещам, которые медики всех стран знают на автоматизме, - добавил он. - Ведь нам не хотелось бы не оказать своевременную помощь».





Министр отметил важность создания комфортных условий для туристов. А для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в чужой стране, подчеркнул Биртанов, в первую очередь, должна быть безопасность.





«Безопасность - это уверенность в том, что медицинская помощь будет оказана, и в работе необходимо придерживаться международной направленности - я говорю об изучении базовых принципов английского языка. Мы хотим, чтобы иностранцы были не только на EXPO, а постоянно. Поскольку это наши инвесторы, партнеры, которые приезжают сюда и привозят новые технологии, для Казахстана это важно. Мы по всем структурам должны иметь такую готовность».





«Сейчас до EXPO остались считанные дни, поэтому необходимо экстренно всех специалистов интенсивно обучить международным стандартам неотложной медицинской помощи, например, Basic Life Support, Advanced Life Support».





Автор: Татьяна Ковалева, Астана