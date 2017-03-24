 
Преимущественно облачно
15°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 36%

Давление: 706 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.00

24 марта 

Курс НБРК

315.55

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.50

Продажа

317.00

АСТАНА

Покупка

315.00

Продажа

316.60

Подробнее
343.50

24 марта 

Курс НБРК

338.93

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

343.50

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

341.50

Подробнее
Новости за сегодня

В Жамбылской области три населенных пункта будут обеспечены голубым топливом

 

В 2018 году планируется газификацировать три населенных пункта Жамбылской области, передает пресс-служба акима области.

Это было озвучено в ходе рабочей поездки акима области по Таласскому району. На сегодня из областного бюджета выделены средства для разработки проектно-сметной документации сел Акколь, Кызылаут и Ушарал.

Отметим, что в ближайшие годы в области намечено газифицировать 150 населенных пунктов. На разработку проектно-сметной документации из областного бюджета выделено 449 млн. тенге. За счет средств республиканского бюджета начнутся строительные работы по подводящему газопроводу к массиву Шолдала. Появится и газорегуляторная станция Акыртобе в районе Т. Рыскулова.

Также глава региона ознакомился с социально-экономическим развитием района и побывал на промышленных объектах.

В частности руководство области интересовало состояние трассы Акколь-Саудакент, расположенного на территории Кызылаутского сельского округа. Были посещены мечеть «Актобе» и начальная школа.

Кроме того, Карим Кокрекбаев побывал в селе Ушарал. Ознакомился с работой средней школы А.Сагинтаева. Главе региона презентовали новую спортивную площадку, построенную за счет спонсорских средств. Объект был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. А также представлено планируемое место под строительство нового спортивного комплекса.

В рамках поездки по району были посещены промышленные предприятия ТОО «TalasInvestment Company», ТОО «Қаратау ПРО» и ТОО «Жамбыл Недр». Осмотрен ход строительства многоквартирного жилого дома №51 города Каратау.

 

24 марта 2017, 13:24
Источник, интернет-ресурс: Жамбылского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код